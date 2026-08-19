Walter Mazzanti se consolida en Newell's y ya piensa en el clásico: "El Gigante me trae buenos recuerdos"

Hoy es una pieza clave en el equipo de Frank Kudelka. En Arroyito ya le marcó dos goles al canalla jugando para Huracán

El festejo de Walter Mazzanti en el Gigante, el día que Huracán eliminó a Central en el Apertura 2025.

Poco a poco, Walter Mazzantti comienza a convertirse en un jugador clave para Newell's . Llegó de la mano de Frank Kudelka y hasta ahora no lo defraudó, aunque le falte algo más de regularidad. Trabaja para conseguirla y afirma que está muy bien en Rosario.

Tras la victoria clave de Newell's ante Deportivo Riestra, el sábado pasado en el Coloso, Mazzanti habló con el programa "Ni más ni menos menos" de Radio la Red. "El triunfo nos vino muy bien para lo que estamos afrontando y vamos a seguir levantando", dijo el extremo, que comienza a ganarse el respeto de los hinchas rojinegros.

Mazzanti hizo una breve referencia a su paso por Independiente, a donde llegó procedente de Huracán. "Las cosas no me salieron bien, me siento en deuda", dijo y agregó que le vino bien sumarse a Newell's para poder jugar y mostrarse.

También contó cómo se produjo la llegada al Rojinegro. "Ya había hecho pretemporada con Independiente, pero Darío me llamó y no dudé en ningún momento en venir", recordó y añadió: "Necesitaba estar bien conmigo mismo".

Empieza a palpitar el clásico

Sostuvo que el equipo viene mejorando, y que el objetivo del grupo es clasificarse a los playoffs. Pero también habló del clásico ante Central, que se jugará en la fecha 8.

"Quiero jugarlo", sostuvo y contó que el Gigante le trae buenos recuerdos, ya que en 2025 Huracán eliminó a Central en ese estadio al vencerlo por 1 a 0 en los playoffs con un gol suyo a los 30 minutos del primer tiempo. Fue el 18 de mayo de ese año, por el torneo Apertura.

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Antes, el 27 de julio de 2024, ya había marcado para Huracán contra Central de cabeza a los 21 minutos del primer tiempo. Aquel partido también terminó 1 a 0. "Ojalá pueda repetir", dijo a propósito del próximo clásico, que se jugará precisamente en Arroyito.