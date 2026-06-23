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El "remo vikingo": el festejo de Noruega que se volvió furor en el Mundial 2026

La selección noruega conquistó las redes con una celebración inspirada en los antiguos vikingos. El ritual une a jugadores e hinchas

23 de junio 2026 · 11:15hs
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El festejo que conquistó el Mundial 2026 y convirtió a Noruega en sensación

El festejo que conquistó el Mundial 2026 y convirtió a Noruega en sensación

No solo los goles de Erling Haaland y el talento de Martin Odegaard están dando que hablar en el Mundial 2026. Noruega se convirtió en una de las selecciones sensación del torneo gracias a una celebración que ya es furor en los estadios, las redes sociales y hasta en la política de su país: el espectacular "remo vikingo".

La escena se repite después de cada victoria. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas se sientan y comienzan a mover los brazos de manera sincronizada, simulando remar en una embarcación vikinga. El ritual, conocido internacionalmente como "Viking Row", se transformó en una de las imágenes más icónicas de la Copa del Mundo.

La última versión se vio tras el triunfo por 3 a 2 sobre Senegal, resultado que aseguró la clasificación noruega a la siguiente ronda del torneo.

Cómo nació el "remo vikingo"

Aunque parece una tradición centenaria, el festejo nació hace apenas unos meses durante los amistosos preparatorios para el Mundial.

La idea comenzó a ganar popularidad entre los simpatizantes noruegos antes del debut frente a Irak y rápidamente fue adoptada por los futbolistas.

El momento más emblemático ocurrió tras la victoria ante Senegal en Nueva Jersey. Una vez finalizado el encuentro, el capitán Martin Odegaard tomó un bombo de la tribuna y marcó el ritmo para que compañeros e hinchas iniciaran la coreografía al unísono.

Las imágenes recorrieron el mundo y volvieron a instalar a Noruega entre las historias más llamativas del campeonato.

Un homenaje a la historia del país

El significado del festejo va mucho más allá de una simple celebración futbolera.

Según explican medios noruegos, el "remo vikingo" busca rendir homenaje a la tradición marítima del país y a los legendarios navegantes escandinavos que surcaron los mares en los históricos drakkars, las embarcaciones utilizadas por los vikingos durante siglos.

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La coreografía simboliza además el trabajo colectivo: todos reman en la misma dirección para avanzar, una metáfora que la selección adoptó como parte de su identidad durante el Mundial.

Del estadio al Parlamento

La popularidad del festejo alcanzó niveles inesperados. Tras el triunfo en el debut frente a Irak, el propio Parlamento noruego interrumpió brevemente una sesión para realizar el "Viking Row" como muestra de apoyo al seleccionado nacional.

Las imágenes de legisladores remando en pleno recinto se viralizaron rápidamente y se sumaron a otras postales protagonizadas por aficionados que reprodujeron la celebración en estaciones de tren, aeropuertos, aviones y hasta en Times Square, en Nueva York.

Haaland, Odegaard y una generación que sueña

El fenómeno acompaña el gran momento deportivo que atraviesa Noruega.

Con figuras de primer nivel como Erling Haaland y Martin Odegaard, el seleccionado escandinavo lidera el Grupo I junto con Francia y ya aseguró su presencia en la fase eliminatoria.

Incluso antes de viajar a Estados Unidos, el plantel había reforzado el vínculo con sus raíces culturales mediante una producción fotográfica en la que los futbolistas posaron caracterizados como guerreros vikingos.

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Ahora, además de sus aspiraciones deportivas, Noruega parece haber encontrado algo todavía más valioso para una Copa del Mundo: una identidad propia capaz de conquistar a los hinchas de todo el planeta.

El próximo desafío será precisamente ante Francia, en un duelo que definirá el primer puesto del grupo. Pero pase lo que pase, el "remo vikingo" ya consiguió su lugar entre las grandes postales del Mundial 2026.

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