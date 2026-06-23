Argentina tiene definido el día, hora y sede para los 16avos de final del Mundial 2026

La selección argentina se quedó con el primer puesto de su grupo y ahora espera rival que saldrá del segundo puesto del H que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

Lionel Messi junto a sus compañeros festejan ante la gente el triunfo frente a Austria.

La selección argentina se aseguró el primer puesto del grupo J del Mundial 2026 y ya sabe cuándo volverá a jugar por los dieciseisavos de final: será el viernes 3 de julio, a las 19 de la Argentina, en el Miami Stadium , también conocido como Hard Rock Stadium.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni selló su clasificación como líder de la zona luego de la victoria por 2 a 0 ante Austria y el posterior triunfo de Argelia por 2 a 1 sobre Jordania, resultado que terminó de confirmar el lugar de privilegio para el vigente campeón del mundo.

De esta manera, Argentina cerrará la fase de grupos el próximo sábado 27 ante Jordania, en Dallas , con el primer puesto ya asegurado y con la posibilidad de que el entrenador administre cargas y realice variantes pensando en la fase eliminatoria.

En los 16avos de final, la Albiceleste se enfrentará al segundo del grupo H, una zona que todavía debe resolverse y que tiene como protagonistas a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El rival de Argentina

El rival de Argentina se conocerá el viernes 26, cuando se disputen en simultáneo los partidos Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita, ambos desde las 21 de la Argentina.

#SelecciónMayor ¡De nuevo en Kansas!



Nos vamos a descansar, hasta mañana gente pic.twitter.com/oYN99b0Ela — Selección Argentina (@Argentina) June 23, 2026

La confirmación del primer puesto también le ordena el camino al equipo argentino en la parte del cuadro: en caso de avanzar, volvería a jugar por los octavos de final el martes 7 de julio, a las 13, en Atlanta.

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La selección argentina, con puntaje ideal

Argentina llega a esta instancia con puntaje ideal, sin goles en contra y con Lionel Messi como gran figura, luego de sus actuaciones decisivas ante Argelia y Austria en el arranque del Mundial.

Con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022, la selección ya tiene su primera parada eliminatoria marcada en el calendario: viernes 3 de julio, 19, Miami, ante el segundo del grupo H.