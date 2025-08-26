El recordman rosarino de maratón representará al país en el Campeonato Sudamericano

Daniel Penta va por la gloria en el certamen que se desarrollará el domingo 31 de agosto en Asunción del Paraguay

El atleta rosarino Daniel Penta representará al país en el Campeonato Sudamericano de Maratón 2025, a realizarse en Asunción (Paraguay) el próximo 31 de agosto. Llega a esa competencia con el nuevo récord rosarino en maratón, alcanzado en La Pampa (2h 23''), donde se consagró subcampeón nacional y le valió la clasificación a esta competencia internacional con apenas una experiencia incipiente pero prometedora en la distancia madre.

Desde que decidió colgar los botines en 2018 y calzarse los clavos en la pista de atletismo del Estadio Municipal de Rosario su vida no paró de sorprenderlo. Era rápido, ágil, contaba —y cuenta— con mucha fortaleza mental y es lo que lo llevó a ostenar hasta la actualidad los récords rosarino de 1500 metros llanos y provincial en 800 metros.

A esa altura ya tenía 32 años y unas cuantas competencias ganadas en calle y pista, pero admite que los esfuerzos y entrenamientos para mantener ese rendimiento exigente en el tartán comenzaban a costarle más de la cuenta, propio del esfuerzo que requieren esas dos distancias tan duras como es el medio fondo.

Puntualmente en la distancia más corta, la potencia y capacidad de tolerancia al lactato juegan un rol preponderante y por eso es considerada una de las más duras a la hora de girar apenas dos vueltas en pista por la preparación y mentalidad para correr con expectativas de superar siempre el 1' 50'' minuto a tope.

dani penta1 Daniel Penta ganó el campeonato nacional de ruta el pasado 22 de junio. Decidió no correr la maratón por estar clasificado a Asunción. Marcelo Bustamante / La Capital

Es por eso que Dani decidió dar vuelta la página con esos laureles obtenidos y comenzar a probar suerte en el fondo. Con marcas que en los 10k de ruta arrojan soberbios 3'02'' minutos por kilómetro recorrido, comenzó preparar su primera maraton durante 2024 y cosechó unas promisorias 2h 29' en la Maratón de Buenos Aires y luego refrendó a principios de este año en La Pampa con 2h 23' 29'', que le permitió consagrarse subcampeón argentino y nuevo récordman rosarino en esa distancia madre.

—¿Qué te hizo cambiar de distancia?

—Lo que me hizo cambiar es que no tenía más 20 años (risas), tenía 32 y me estaba costando mantener el nivel que se requiere en esa distancia tan dura, por eso me pasé al área más de fondo hasta que me di cuenta que me gustaba el maratón, distancia que no deja de sorprenderme.

Pese a que abandonó esas distancias en 2023, Daniel aún cuenta con el récord rosarino en 1500 metros (3' 46'' 68/100) y la plusmarca provincial en 800 metros (1' 50'' 01/100), pero así y todo entendió que ya era el momento de buscar nuevos objetivos.

Por eso comenzó a preparar su primera maratón con algunos 21K entre medio para buscar el fogueo necesario. En plena preparación junto al Atenas Running Team contó con la compañía de Juan Ignacio Toledo, quien hasta este año era el mejor maratonista rosarino y cuenta con un palmarés valorable en su historial en las competencias de largo aliento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@danielpenta)

Así llegó la primera marca en los 42K de Buenos Aires el año pasado, en medio de un clima adverso para los corredores. No era precisamente el famoso "clima de récord mundial" como se bromea en el argot maratoniano, pero Dani no defraudó.

Luego decidió entrenar por su cuenta, ya que es preparador físico y profesor de educación física y también cuenta con su grupo de entrenamiento (@grupodanielpenta) y así llegó a los 42K de A Pampa Traviesa, competencia internacional que se realiza en abril en Santa Rosa (La Pampa), donde muchos corredores suelen ir a buscar marcas clasificatorias para otras competencias.

Para su sorpresa, Dani se trajo un subcampeonato bajo el brazo, cosechó nuevo récord rosarino en la distancia y se trajo la clasificación rumbo al Campeonato Sudamericano de Maratón, que se disputará el domingo 31 de agosto en Asunción.

—Hiciste una preparación muy buena en la altura de Cachi. ¿Cuál es tu expectativa en Asunción?

—Mi objetivo es estar entre los primeros puestos para ir a buscar una buena ubicación y tratar mejorar la marca. Supongo que una cosa va a llevar a la otra. La verdad que no ví con quién voy a competir, pero soy el único representante argentino que va a correr, por eso estoy tan contento por mi clasificación a este evento, ya que la marca de La Pampa fue una referencia.

—¿Cómo se sentiste en la altura de Cachi esta vez?

—Fui en 2021 y la verdad que no me sentí muy cómodo aquella vez. Subí para preparar el medio fondo, pero la verdad que la altura es ideal para preparar maratón o entrenamientos de fondo, sumar muchos kilómetros y algunos trabajos de calidad. La altura es una locura porque lo que en el llano lo hacemos con comodidad, allá no tocás los mismos ritmos.

"La verdad que tuve una muy buena experiencia porque los ritmos me salieron muy parecidos que en Rosario. Hice un test de 10 mil y la verdad que me fue muy bien (3' 08'' minutos por kilómetro a 2500 metros sobre el nivel del mar)", destaca respecto a uno de los tres trabajos de calidad que realizó a lo largo de 23 días de estadía en la altura de Cachi, donde se encuentra el Centro de Alto Rendimiento de Altura, donde acumuló 541 kilómetros, a un promedio de 22 kilómetros diarios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@danielpenta)

Desde que terminó de preparar la maratón pampeana, Penta decidió comenzar a entrenar bajo las órdenes de Hugo Bressani, el entrenador del Ironteam, que entrena a la maratonista olímpica Daiana Ocampo, entre otros atletas. "Lo que hacemos con el entrenador que estoy es meter más trabajos de calidad, que lo reemplazamos por el volumen de kilómetros. Y la verdad que en un testeo que hice en Buenos Aires corrí en 30' 06'', quiere decir que los resultados están a la vista", comenta.

Un último paseo en la media maratón de Buenos Aires

El último trabajo de calidad, como él lo denomina, lo hizo como pacer de "Dai" Ocampo en la Media Maratón de Buenos Aires, que se corrió este domingo 24 de agosto, donde Penta terminó de carburar el motor rumbo a tierras guaraníes donde buscará la gloria deportiva en esta aventura que comenzó allá por 2018 en pista.

Cuenta con un PB (del inglés personal best, mejor marca personal) en media maratón de 1h 08'. Lo consiguió en la competencia rosarina disputada en mayo pasado. Por eso también priorizó los trabajos en altura, que son los que ahora espera que le den los mejores réditos en Paraguay.

"Me gustaría clasificar a un Panamericano de atletismo y conseguir sponsors, que es lo que todo deportista amateur de elite necesita para alimentar su trayectoria", se ilusiona por eso sostiene que el trabajo en altura es fundamental.

"Creo que ahí está la diferencia. La posibilidad de ir a la altura de Cachi es fundamental, pero después cada cuerpo se adapta distnto y todo depende de cómo te levantes el día de la carrera", manifiesta sobre sus posibilidades en el Sudamericano.