Los favoritos de Lali: quiénes son los cinco salvados en los Playoffs de "La Voz Argentina"

La coach eligió a cinco participantes para que continúen en el certamen. Entre ellos, Alan Lez y Rafael Morcillo brillaron con sus interpretaciones

Esta semana comenzó la etapa de Playoffs en La Voz Argentina . En esta nueva instancia, los once integrantes de cada equipo se presentan con una canción individual. Luego, cada jurado debe salvar a cinco de ellos, mientras que los seis restantes se enfrentan en la votación del público para salvarse tres y otros tres irse a casa.

En las primeras galas, fue el turno del Team Lali . Con la participación de Joaquín Levinton como co-coach, cada uno de los cantantes interpretó su tema y recibió la devolución de los jurados . Entre presentaciones emocionantes, fallidas y sorprendente s, la coach finalmente se inclinó por cinco participantes que ya tienen asegurado su lugar en el certamen.

Como de costumbre, la actuación de uno de los favoritos del concurso sorprendió tanto al público como al jurado por su originalidad.

Los participantes salvados del team Lali

En la primera gala de Playoff de la temporada, cantaron siete participantes del team Lali. Hacia el final de la noche, la diva pop decidió salvar a uno de ellos. Por su parte, hacia el final de la segunda gala de Playoffs, la diva pop anunció a los cuatro participantes restantes. De los seis que quedaron en riesgo, solo tres podrán ser salvados por la audiencia, mientras que los otros tres deberán despedirse del reality.

Valentino Rossi

El primer salvado del team Lali fue Valentino Rossi, el joven que interpretó el clásico de Journey “Don't stop believin”.

“Estuvo espectacular, lo hiciste increíble nos dejaste anonadados”, le dijo Lali Espósito a Rossi. “No me lo esperaba, quise venir a mostrar un poco lo que estoy viviendo acá. Es el no parar de soñar y el pensar que yo fui un chico cantando en mi cuarto en un espejo y ahora estoy acá”, dijo emocionado el participante.

Cabe recordar que Valentino brilló en sus audición a ciegas con la interpretación de “Dancing on my own”. Luego se enfrentó en el ring con Lucas Rivadeneira para interpretar “Lay me down”, en una presentación donde ambos participantes fueron salvados por la diva pop. Y en su knockout interpretó ”Regresa a mi”.

Jaime Muñoz

Con Valentino como único salvado, Lali nombró al segundo elegido para continuar en el show más famosos del país. “Además de Valentino, quien continúa en el team es Jaime”, anunció Lali.

Cabe recordar que Jaime Muñoz, uno de los artistas más jóvenes del certamen, había emocionado a los jurados con su interpretación de “La Barca”, en la primera gala de “Playoff”.

“Disfruto mucho escucharte cantar, hipnotizas y generas interés, apenas terminas un tema quiero que empieces otro. Sos un cantante increíble”, le dijo la diva pop luego de su interpretación.

Alan Lez

El tercer salvado del Team Lali en la etapa de Playoffs fue Alan Lez, uno de los grandes preferidos del público.

Alan deslumbró desde las audiciones a ciegas, donde interpretó Prisionero, y más tarde se midió con Pablo Cuello en las Batallas con una versión del clásico de Elvis Presley Burning Love. Gracias a su estilo personal y a su originalidad, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos tanto de la audiencia como del jurado.

En esta nueva instancia, a Alan le tocó el desafío de interpretar la canción “Bad” de Michael Jackson. Con una puesta en escena llena de pasos de baile e interpretación, volvió a ganarse la ovación de todo el estudio.

Lali no ocultó su admiración: “Te voy a confesar, Alan, que tenía un poco de miedo porque es una gran canción y vos tenés con qué, pero a veces cargar a alguien que sabés que es bueno puede llevar a que te engolosines de vos mismo y te repitas. Estaba un poco tensa… pero la verdad me cerraste el culo.”

Finalmente, la coach lo elogió con fuerza: “Demostras una vez más que estás listo para lo que te va a pasar: para los fans, para escenarios más grandes que este”.

Lola Kajt

“La cuarta salvada es Lola”, anunció Lali. En su audición a ciegas, Lola Kajt deslumbró con su interpretación de “I wanna dance with somebody”.En la etapa de batallas se enfrentó con Agustina Ortiz en el tema “Beautiful Things” y en su Knockout interpretó la canción ”Por siempre tu”, convirtiendose en una de las favoritas de Lali Espósito.

Finalmente para su playoff le tocó el desafío de presentar la canción de Adele “Dont you remember”.

“No hay mucha gente en este país que tenga el color de voz que tenes vos. Hoy demostraste de lo que estás hecha, sos una cantante increíble”, le dijo la diva pop al finalizar la canción.

Rafael Morcillo

Hacia el final de la segunda gala de Playoffs, Lali Espósito decidió salvar a Rafael Morcillo, quien sorprendió con una original versión del clásico de Britney Spears “You Drive Me”. Su interpretación se llevó los halagos de todos los jurados.

“¡Show internacional, Lali! ¡Qué nivel!”, exclamó Julia Gattas apenas terminó la performance.

La coach, por su parte, destacó la solidez del participante: “A mi lo que me encanta de Rafa es que tiene todos los sentidos acomodados. Sentido de la corporalidad justo: sabe cómo manejar su cuerpo. Tiene mucho sentido de la afinación: estabas muy clavado. Tenes sentidos en la cámara, sentido de la espacialidad, de donde estas, de que hay público. Estás alerta y eso no te quita emoción a tu interpretación”.

¿Quiénes compiten por el voto del público?

