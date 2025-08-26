La Capital | Zoom | Lali

Los favoritos de Lali: quiénes son los cinco salvados en los Playoffs de "La Voz Argentina"

La coach eligió a cinco participantes para que continúen en el certamen. Entre ellos, Alan Lez y Rafael Morcillo brillaron con sus interpretaciones

26 de agosto 2025 · 10:15hs
Lali Espóstio salvó a cinco participantes en La Voz Argentina

Lali Espóstio salvó a cinco participantes en "La Voz Argentina"

Esta semana comenzó la etapa de Playoffs en La Voz Argentina. En esta nueva instancia, los once integrantes de cada equipo se presentan con una canción individual. Luego, cada jurado debe salvar a cinco de ellos, mientras que los seis restantes se enfrentan en la votación del público para salvarse tres y otros tres irse a casa.

En las primeras galas, fue el turno del Team Lali. Con la participación de Joaquín Levinton como co-coach, cada uno de los cantantes interpretó su tema y recibió la devolución de los jurados. Entre presentaciones emocionantes, fallidas y sorprendentes, la coach finalmente se inclinó por cinco participantes que ya tienen asegurado su lugar en el certamen.

Como de costumbre, la actuación de uno de los favoritos del concurso sorprendió tanto al público como al jurado por su originalidad.

>> Leer más: "La Voz Argentina": una participante se quebró en el medio de la canción

Los participantes salvados del team Lali

En la primera gala de Playoff de la temporada, cantaron siete participantes del team Lali. Hacia el final de la noche, la diva pop decidió salvar a uno de ellos. Por su parte, hacia el final de la segunda gala de Playoffs, la diva pop anunció a los cuatro participantes restantes. De los seis que quedaron en riesgo, solo tres podrán ser salvados por la audiencia, mientras que los otros tres deberán despedirse del reality.

Embed

Valentino Rossi

El primer salvado del team Lali fue Valentino Rossi, el joven que interpretó el clásico de Journey “Don't stop believin”.

“Estuvo espectacular, lo hiciste increíble nos dejaste anonadados”, le dijo Lali Espósito a Rossi. “No me lo esperaba, quise venir a mostrar un poco lo que estoy viviendo acá. Es el no parar de soñar y el pensar que yo fui un chico cantando en mi cuarto en un espejo y ahora estoy acá”, dijo emocionado el participante.

Cabe recordar que Valentino brilló en sus audición a ciegas con la interpretación de “Dancing on my own”. Luego se enfrentó en el ring con Lucas Rivadeneira para interpretar “Lay me down”, en una presentación donde ambos participantes fueron salvados por la diva pop. Y en su knockout interpretó ”Regresa a mi”.

>> Leer más: Comienzan los "Playoffs" en "La voz Argentina": cambios y nuevas estrellas invitadas

Embed

Jaime Muñoz

Con Valentino como único salvado, Lali nombró al segundo elegido para continuar en el show más famosos del país. “Además de Valentino, quien continúa en el team es Jaime”, anunció Lali.

Cabe recordar que Jaime Muñoz, uno de los artistas más jóvenes del certamen, había emocionado a los jurados con su interpretación de “La Barca”, en la primera gala de “Playoff”.

“Disfruto mucho escucharte cantar, hipnotizas y generas interés, apenas terminas un tema quiero que empieces otro. Sos un cantante increíble”, le dijo la diva pop luego de su interpretación.

Embed

Alan Lez

El tercer salvado del Team Lali en la etapa de Playoffs fue Alan Lez, uno de los grandes preferidos del público.

Alan deslumbró desde las audiciones a ciegas, donde interpretó Prisionero, y más tarde se midió con Pablo Cuello en las Batallas con una versión del clásico de Elvis Presley Burning Love. Gracias a su estilo personal y a su originalidad, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos tanto de la audiencia como del jurado.

En esta nueva instancia, a Alan le tocó el desafío de interpretar la canción “Bad” de Michael Jackson. Con una puesta en escena llena de pasos de baile e interpretación, volvió a ganarse la ovación de todo el estudio.

Lali no ocultó su admiración: “Te voy a confesar, Alan, que tenía un poco de miedo porque es una gran canción y vos tenés con qué, pero a veces cargar a alguien que sabés que es bueno puede llevar a que te engolosines de vos mismo y te repitas. Estaba un poco tensa… pero la verdad me cerraste el culo.”

Finalmente, la coach lo elogió con fuerza: “Demostras una vez más que estás listo para lo que te va a pasar: para los fans, para escenarios más grandes que este”.

>> Leer más: Del escenario al hit: los participantes de "La voz Argentina" que transformaron su batalla en cumbia

Embed

Lola Kajt

“La cuarta salvada es Lola”, anunció Lali. En su audición a ciegas, Lola Kajt deslumbró con su interpretación de “I wanna dance with somebody”.En la etapa de batallas se enfrentó con Agustina Ortiz en el tema “Beautiful Things” y en su Knockout interpretó la canción ”Por siempre tu”, convirtiendose en una de las favoritas de Lali Espósito.

Finalmente para su playoff le tocó el desafío de presentar la canción de Adele “Dont you remember”.

“No hay mucha gente en este país que tenga el color de voz que tenes vos. Hoy demostraste de lo que estás hecha, sos una cantante increíble”, le dijo la diva pop al finalizar la canción.

Embed

Rafael Morcillo

Hacia el final de la segunda gala de Playoffs, Lali Espósito decidió salvar a Rafael Morcillo, quien sorprendió con una original versión del clásico de Britney Spears “You Drive Me”. Su interpretación se llevó los halagos de todos los jurados.

“¡Show internacional, Lali! ¡Qué nivel!”, exclamó Julia Gattas apenas terminó la performance.

La coach, por su parte, destacó la solidez del participante: “A mi lo que me encanta de Rafa es que tiene todos los sentidos acomodados. Sentido de la corporalidad justo: sabe cómo manejar su cuerpo. Tiene mucho sentido de la afinación: estabas muy clavado. Tenes sentidos en la cámara, sentido de la espacialidad, de donde estas, de que hay público. Estás alerta y eso no te quita emoción a tu interpretación”.

Embed

¿Quiénes compiten por el voto del público?

Los concursantes que quedan a la espera de la decisión del público en el Team Lali son:

  • Franca Castro Videla
  • Lucas Rivadeneira
  • Giuliana Piccioni
  • Iara Lombardi
  • Lucio Casella
  • Nicolás Armayor
Noticias relacionadas
Lorena Vega, que interpreta a la zurda en la serie En el barro, habló del impacto de sus personajes en el vínculo con la gente

Lorena Vega, actriz de "Envidiosa" y "En el barro", tiene que aclarar que no es psicóloga

Joaquín Levinton revolucionó las redes sociales

Las insólitas confesiones de Joaquín Levinton en el living de Pergolini

Adabel Guerrero en el set de En el barro: la bailarina y ex vedette será parte de la segunda temporada 

Adabel Guerrero anticipó su participación en "En el barro": "No quiero que mi marido me vea"

La multipremiada obra de teatro Come From Away llega en septiembre a Rosario.

La multipremiada obra de teatro "Come From Away" llega en septiembre a Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Entre la pérdida de su padre y un nuevo romance, Nicki Nicole reflexionó en redes sociales

Di María y un regreso de película: Ni yo me creo las cosas que me están pasando

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Instituciones de Rosario advierten que el programa resulta "vital" para el bienestar y calidad de vida de las personas y sus familias

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en el aeropuerto de Rosario

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Por Facundo Borrego
Economía

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la ruidosa movida opositora

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como fiscal regional de Rosario: violencia, ciberdelitos y género como ejes

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Ovación
El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande
Ovación

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: Lionel Messi es el más grande

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newells en las tablas de posiciones

Secuelas del clásico: cómo están Central y Newell's en las tablas de posiciones

Policiales
Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos
POLICIALES

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

La Ciudad
Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP
LA CIUDAD

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé con maniobras de RCP

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Día del Dengue: las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán