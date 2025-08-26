El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados a la Municipalidad

El proyecto plantea concursos públicos teniendo en cuenta las necesidades de la gestión municipal, perfiles y vacantes a cubrir, priorizando idoneidad y mérito. Ya está discutiéndose en comisiones

La propuesta en el Concejo plantea de que de cada concurso surja un orden de mérito a seguir, a los fines de cumplir con los principios de transparencia e idoneidad.

El Concejo Municipal de Rosario comenzó a discutir un proyecto que plantea una nueva forma de ingreso de empleados a la Municipalidad . Se trata de concursos públicos teniendo en cuenta las necesidades de la gestión municipal, perfiles y vacantes a cubrir, priorizando idoneidad y mérito . A su vez, se proyectan capacitaciones constantes para la planta estatal.

La iniciativa de Federico Lifschitz (PS) plantea crear el Concurso Público de Ingreso de Personal al Gobierno Municipal, denominado Mecanismo de Evaluación para el Reclutamiento Idóneo y Transparente de Oportunidades (Merito) . El documento ya se trata en la comisión de Gobierno del cuerpo Legislativo local.

“Buscamos optimizar el gasto público y el recurso humano , haciendo valer la idoneidad y el mérito de los trabajadores. Eficiencia, eficacia y trasparencia en todas las etapas del concurso para fortalecer la institución municipal y profesionalizar al Estado”, explicó el concejal.

Entre las particularidades del proyecto, se destaca el llamado a concurso público teniendo en cuenta las necesidades reales de la gestión municipal, los perfiles, vacantes a cubrir y el presupuesto que se necesitará. De cada concurso surgirá un orden de mérito a seguir, a los fines de cumplir con los principios de transparencia e idoneidad.

Entre las etapas del concurso, sobresale un examen escrito donde se evaluarán las capacidades académicas, preprofesionales y profesionales a los fines de seleccionar a aquellas personas que resulten altamente calificadas e idóneas para ocupar el cargo a cubrir. También habrá un comité evaluador, conformado por el personal de planta del municipio y por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

Recursos humanos

Las bases de la convocatoria se deberán publicar en medios oficiales como el sitio web de la Municipalidad, y medios de comunicación local como radio, diarios y portales webs, con un plazo mínimo de 20 días hábiles a la apertura del concurso, con el objetivo de garantizar transparencia y difusión.

“El llamado a concurso público nos permite tener en cuenta las necesidades reales de la gestión municipal, los perfiles, vacantes a cubrir y el presupuesto que se necesitará. Nos permite contar con recursos humanos calificados e idóneos que reduce los márgenes de error en la resolución de problemas y planificación de políticas públicas”, cerró Lifschitz.

El proyecto tiene como antecedente la política de ingreso implementada por la intendencia de Miguel Lifschitz. Esta iniciativa trata de recuperar aquellas experiencias de gestión, como lo fue el Registro Único de Postulantes (RUP). El RUP tuvo dos ediciones, en 2011 y 2014, con respaldo del Sindicato Municipal de Rosario.