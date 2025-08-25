Un ataque de Israel a un hospital de Gaza dejó 20 muertos: cinco de ellos periodistas

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, son 192 periodistas muertos por Israel en los 22 meses de guerra.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzó un mortal ataque al Hospital Nasser de la Franja de Gaza que mató a 20 personas, entre ellos, 5 periodistas. Los periodistas muertos trabajaban para agencias de noticias y televisiones internacionales.

Cuatro de los trabajadores de prensa fallecidos son Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (de la agencia AP, entre otros medios) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).

La propia agencia de noticias Reuters informa de que, además de su camarógrafo muerto, otro fotógrafo, Hatem Khaled, resultó herido. Por su parte, Al Jazeera confirmó la muerte de uno de sus periodistas en Gaza. Según publica en X la cadena, el fotoperiodista y camarógrafo Mohammad Salama falleció en el bombardeo israelí contra el hospital Al Naser en Jan Yunis.Desde el inicio de la ofensiva israelí, provocada por el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás, considerada organización terrorista por diversos países, la Franja de Gaza se ha convertido en uno de los conflictos más mortíferos para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

La actual guerra entre Israel y Hamás en Gaza ha sido uno de los conflictos más sangrientos para los trabajadores de los medios de comunicación. Al menos 192 periodistas han muerto en los 22 meses de guerra, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ezekopel/status/1960066741465124901&partner=&hide_thread=false La historia es aún más triste: al comienzo de la guerra, Mariam se despidió de su hijo por temor a que perdiera su vida en los ataques israelíes y lo envió solo a los Emiratos Árabes Unidos. No lo veía desde hacía casi dos años https://t.co/ukIDYdBrhY — Ezequiel Kopel (@ezekopel) August 25, 2025

El ataque dejó como saldo tres palestinos, entre ellos un niño, en un ataque contra un barrio de la ciudad de Gaza. El hospital Al Awda informó de que al menos seis personas murieron y 15 resultaron heridas después de que las tropas israelíes abrieran fuego cerca de ellas cuando intentaban llegar a un punto de distribución de ayuda en el centro de Gaza.

Israel admitió la ofensiva y aseguró que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó una investigación. El Ejército sostuvo que "reduce cualquier daño a personas no implicadas y no ataca a periodistas como tales".

"Las FDI lamentan cualquier daño a personas no implicadas y no atacan a periodistas como tales. Las FDI actúan para mitigar el daño a las personas no implicadas en la medida de lo posible, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de sus tropas", dijo.

Como publicó LPO, Reporteros Sin Fronteras definió el asesinato de Israel a periodistas como "un crimen de guerra". "Israel tiene a periodistas como blancos de bombardeos y ataques", dijo en su momento a LPO Artur Romeu, responsable de RSF para América Latina.