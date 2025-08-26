Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

La nueva huelga forma parte de un plan de lucha que contempla paros rotativos durante tres semanas y una nueva marcha universitaria en septiembre

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) cumplen desde hoy con un nuevo paro de 48 horas.

La Coad , la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , lleva adelante un nuevo paro de 48 horas este martes 26 y miércoles 27. La huelga se da en el marco de los constantes reclamos por parte del gremio de una mejora salarial.

La medida de fuerza se anunció el lunes de la semana pasada, cuando un total de 2.064 docentes nucleado en Coad votaron a favor de profundizar un plan de lucha con paros rotativos de 48 horas durante tres semanas. El 87,1 por ciento votó a favor de la medida de fuerza, mientras que 95,6 por ciento adhirió a la propuesta de coordinar con los distintos actores de la comunidad una nueva marcha federal universitaria para septiembre

La próxima fecha establecida para la huelga es el próximo lunes 1 de septiembre y martes 2. Finalmente, se prevé realizar una nueva marcha federal universitaria para septiembre.

En este sentido, desde el gremio aclararon que todas las medidas de lucha llevadas a cabo por Coad son coordinadas con las federaciones docentes nacionales y con distintas asociaciones de base de todo el país.

"Hoy el poder adquisitivo del salario docente es el más bajo de los últimos 40 años. Este ajuste brutal va acompañado de los recortes presupuestarios para las universidades nacionales y el ataque a la ciencia y la investigación argentina. Los docentes vamos a seguir luchando por nuestras demandas, generando unidad con todos los sectores de trabajadores y con la comunidad educativa para defender nuestras conquistas y pararle la mano al proyecto de miseria y destrucción del Gobierno de Milei", declararon desde el gremio.

>>Leer más: Controladores aéreos anunciaron paros escalonados desde el 22 de agosto

Reclamo salarial

"Los docentes hace años que cobramos mal, pero nunca estuvimos peor que hoy. Con una clara tendencia a la baja, 2015 - 2025 es la “década perdida” para el salario docente", escribió Coad en un comunicado que publicó días atrás.

"Desde que asumió Milei, el poder adquisitivo de nuestros sueldos es la mitad de la remuneración percibida en octubre de 2015. El reciente incremento unilateral del 7,5% en cómodas cuotas entre junio y noviembre de este año profundiza la degradación del salario docente".

"El trabajo docente es un pilar sobre el que se sostiene la universidad pública y gratuita. Degradarlo al extremo, como hace este gobierno, es atacar nuestras condiciones de vida y poner en peligro la existencia misma de la universidad", concluyeron desde la entidad.

Un triunfo en el Congreso

El viernes pasado, el Senado convirtió en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, dándole un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechazaba esa iniciativa.

La nueva legislación también otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Ante esta noticia, desde Coad llamaron a una nueva Asamblea Docente para revisar cómo continúa el plan de lucha. "La aprobación de esta ley, sabemos, es un nuevo punto de partida para la pelea que protagonizamos. Ante el seguro veto presidencial, precisamos fortalecer nuestro plan de lucha como colectivo docente y junto a toda la comunidad universitaria", escribieron desde el gremio en otro comunicado.

"Además, nuestras demandas son convergentes con lo planteado por dicha ley, pero no pueden esperar a su aplicación. La degradación salarial nos obliga a pelear ahora por la reapertura de la paritaria y por un aumento que recomponga el poder adquisitivo de nuestros sueldos. Convocamos a todos los compañeros a participar de la asamblea y a fortalecer de conjunto la continuidad del plan de lucha que reimpulsamos en el inicio del 2 cuatrimestre con la semana de paro, los paros de 48 horas y las actividades de visibilización que buscan abonar a una gran movilización federal universitaria en septiembre", concluyeron.

Rectores en Rosario

El próximo viernes 29 de agosto, los rectores de universidades públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirán en Rosario en el marco de su 94° Plenario de rectoras y rectores.

En el encuentro se debatirá el proyecto de presupuesto universitario 2026, que debe ser presentado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias en las próximas semanas.