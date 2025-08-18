"La Voz Argentina": qué pasó en el Knockout de Leo Belmonte, el único rosarino del certamen

El cantante sorprendió al jurado al presentarse con su nuevo nombre artístico y encendió el ring con su interpretación. Luck Ra tuvo que tomar una decisión

“La Voz Argentina” continúa avanzando con la etapa de los knockouts, donde cada noche dos participantes del mismo equipo se enfrentan interpretando canciones diferentes. Entre los duelos más esperados por el público rosarino estuvo el de Leo Belmonte, el cantante de 35 años que busca convertirse en la próxima gran voz del país.

Cabe recordar que en su audición a ciegas, Belmonte deslumbró con una interpretación que conquistó a Luck Ra, La Sole y Miranda! , aunque finalmente decidió sumarse al equipo del cuartetero cordobés. Tras superar la etapa de batallas frente a Valentina Giaquinto, se consolidó como el único rosarino que continúa en competencia .

Fue así como en la última gala le tocó medirse en los knockouts contra Federico Mestre, uno de los favoritos del team Luck Ra. Si bien no logró imponerse en el duelo, su presentación hizo bailar al jurado, despertó recuerdos en todos los coaches y provocó risas y halagos en el estudio l dara concoer su nuevo nombre artístico. “ Vas para adelante todo el tiempo, Leo ”, le expresó con afecto La Sole hacia el final de su presentación.

El Knockout de Leo Belmonte o "LeoBel"

En una noche a puro ritmo y baile, Federico Mestre interpretó la versión cuartetera de "Tu jardín con enanitos”", mientras que el rosarino Leo Belmonte eligió "Mi niña bonita", el clásico de Chino y Nacho.

El duelo comenzó con tensión: apenas arrancó su canción, Mestre sufrió un olvido y no pudo iniciar a cantarla. Los jurados, al darse cuenta, comenzaron a alentar con palmas para ayudarlo a retomar. Con esfuerzo, Federico logró incorporarse, soltarse y hasta se animó a dar algunos pasos de baile.

Por su parte, Leo Bel contagió energía desde el primer instante. Con un despliegue de baile y carisma, encendió el ring y puso de pie a Juliana Gattas y Lali, que no dudaron en acompañar el ritmo. La revelación de su nuevo nombre artístico provocó risas y complicidad en el jurado: “¿Leo Bel, ese es tu nombre artístico?”, le preguntó Juliana al terminar su presentación entre risas. “Es bueno el nombre. El disco se puede llamar Monte”, bromeó Sergi haciendo referencia a su apellido Belmonte.

Al momento de las devoluciones, Juliana destacó la capacidad de seguir adelante de Mestre: “Quiero rescatar que Fede no solo se recuperó con la voz, sino con el espíritu. Te animaste a vos mismo y eso es muy lindo de ver”.

La Sole, por su parte, valoró la garra de ambos: “De Leo quiero destacar que siempre va para adelante", comenzío ahcia el rosarino. Y luego le dijo a Federico: “Me hiciste olvidar de lo que pasó al principio al toque, lo valoro mucho porque reponerse a la frustración es lo más difícil que nos toca a los seres humanos”.

La decisión de Luck Ra

Finalmente, llegó el momento de Luck Ra y su co-coach Cazzu. “Solo sé que tal vez no fue la noche de ninguno de los dos, porque los he visto lucirse mucho más”, comenzó contundente el cordobés.

A Leo le dijo: “Te he visto a vos con mucho más aire y más firme en el ensayo” . Y luego agregó: “Y también lo he visto a fede no equivocarse”.

Hacia el final Luck Ra anunció: “Quien continúa esta noche es Federico”.

Antes de retirarse Leo le dio un abrazo a Cazzu, Luck Ra y a Lali.