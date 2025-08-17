La Capital | Zoom | Homo Argentum

"Homo Argentum" u "Homo Porteñum": un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella

El legislador Alejandro Bongiovanni publicó un extenso posteo en X donde sostuvo que “El Asadito”, del director rosarino Gustavo Postiglione, representa mejor la argentinidad cultural

17 de agosto 2025 · 17:37hs
Guillermo Francella es el protagonista de la película Homo Argentum. 

Guillermo Francella es el protagonista de la película Homo Argentum. 

La película "Homo Argentum", estrenada recientemente y ya envuelta en debates culturales y políticos, sumó una nueva polémica. El diputado libertario de Rosario Alejandro Bongiovanni publicó en X (ex Twitter) una serie de reflexiones donde cuestionó el enfoque del film y afirmó que, más que describir a los argentinos, la película se limita a retratar a los porteños.

“La cosa transcurre en Recoleta, Retiro, el microcentro. En la calle Florida, en el bar Invernadero. Es más 'porteñum' que 'argentum', tanto por las locaciones como también por la mayoría de las situaciones”, escribió el legislador santafesino.

Bongiovanni señaló además que la película carece de elementos centrales de la identidad argentina: “Si me preguntás a mí tres palabras que definan al argentino diría: asado, fútbol y amistad. Y en la película 'Homo Argentum' estas tres cosas apenas sí están”, afirmó. Y remató que la película 'El Asadito', del rosarino Gustavo Postiglione, “sigue siendo un mejor representante de lo que entiendo como argentinidad cultural”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alejobongio/status/1956752990901047574?t=Mmg9khaDbcBmtI3GR_6kkg&s=08&partner=&hide_thread=false

El diputado también planteó críticas al “mensaje político” que atraviesa la obra, al compararlo con lo que denominó "cine woke”. En ese sentido, cuestionó que en varios pasajes la bajada ideológica predomina sobre la acción y el entretenimiento: Lo anti woke sería que realmente importe un rábano tanto la corrección como la incorrección política y el arte sea lo principal”, apuntó.

Por otro lado, Bongiovanni celebró la presencia de marcas en la trama, lo que denominó como “chivos”, y sostuvo que prefiere ese tipo de financiamiento antes que el respaldo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

La película "Homo Argentum", dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y protagonizada por Guillermo Francella, viene generando controversias en distintos ámbitos culturales y políticos desde su estreno, en particular por su mirada crítica sobre la identidad nacional.

Noticias relacionadas
Guillermo Francella interpreta a 16 personajes en Homo Argentum, la nueva película de Cohn y Duprat

Furor por Homo Argentum: cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver el filme

Murió a los 73 años Jorge Maestro, guionista de éxitos de la televisión argentina como La banda del Golden Rocket y Montaña Rusa

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "La banda del Golden Rocket"

La China Suárez adelantó el look de su personaje en su cuenta de Instagram

Qué se sabe de la participación de la China Suárez en "En el barro"

Parte del elenco de En el barro, la nueva serie de Netflix que se estrenó el jueves pasado y es una continuación de El Marginal

¿Cómo es "En el barro", el nuevo hit de Netflix, en la vida real?: Una tiktoker que estuvo presa contó su experiencia

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Lo último

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza

La Reina de la Ketamina se declara culpable por la droga que mató a Matthew Perry

La Reina de la Ketamina se declara culpable por la droga que mató a Matthew Perry

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Tras la negativa de Amsafé y Sadop a aceptar la oferta oficial, el ministro Bastia aseguró que la paritaria docente "es un asunto terminado".
La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial
Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Ovación
La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

Por Carlos Durhand
Ovación

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Policiales
Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Ciudad
El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Pullaro: Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró
Política

Pullaro: "Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró"

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre
Policiales

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "La banda del Golden Rocket"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un ex-Newells, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A
Ovación

Un ex-Newell's, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, los nuevos candidatos famosos
Política

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, los nuevos "candidatos famosos"

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino
Policiales

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda