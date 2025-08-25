La Capital | La Región | Supermercado

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín

Un grupo de delincuentes asaltó de madrugada un local en la ciudad de Santa Fe. Usaron explosivos y herramientas especializadas.

25 de agosto 2025 · 12:57hs
El supermercado de Zavalla y General López quedó sin energía ni cámaras tras el golpe comando de los boqueteros.

El supermercado de Zavalla y General López quedó sin energía ni cámaras tras el golpe comando de los boqueteros.

Un robo de película sacudió la madrugada del lunes en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Un grupo de delincuentes irrumpió en la sucursal de la cadena de supermercados El Túnel, en bulevar Zavalla y avenida General López, con un golpe cuidadosamente planificado que incluyó boquetes, explosivos y la inutilización de los sistemas de seguridad.

Los ladrones ingresaron al edificio por los techos y, amparados en la oscuridad, fueron avanzando con herramientas especializadas hasta llegar al sector donde se resguarda el dinero en efectivo. El operativo incluyó el corte de energía eléctrica y la anulación de cámaras y sensores.

Una explosión que despertó al barrio

El silencio de la noche se quebró con una explosión dentro del supermercado, que alertó a los vecinos más cercanos. Muchos llamaron al 911, pero cuando la Policía llegó al lugar los delincuentes ya habían escapado.

Minutos después, los responsables del comercio constataron el panorama: sin energía, sin cámaras y con las bóvedas violentadas.

>> Leer más: Un boquete quirúrgico para cometer un robo de película en la empresa de caudales Brink's

La pista del “entregador”

Para los investigadores no hay dudas de que el golpe contó con la participación de un “entregador”, alguien con conocimiento interno del local. El nivel de precisión del plan, el manejo de herramientas de corte e incluso el uso de explosivos refuerzan esa hipótesis.

Además, se sospecha que al menos parte de la banda no sería de la ciudad, aunque actuaron con apoyo de alguien que conoce en detalle el funcionamiento de la sucursal.

el tunel 2

Investigación en marcha

La Policía de Investigaciones (PDI) y peritos criminalísticos trabajaron en la recolección de rastros dentro del supermercado, además de revisar las cámaras de seguridad en un radio de varias cuadras. Las de calles Zavalla, General López, Gobernador Freyre y 3 de Febrero podrían ser clave para reconstruir la ruta de entrada y salida de la banda.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó una serie de medidas: identificación de testigos, obtención de planos del local y análisis del material recogido por la PDI.

Por el momento no trascendió el monto sustraído ni la cantidad exacta de delincuentes que participaron del robo, pero todo apunta a que se trató de un golpe comando planificado al milímetro.

Noticias relacionadas
 La producción de ejemplares vegetales no solo fortalece el vínculo con las comunidades, sino que también promueve prácticas sostenibles, mejora la calidad del aire, embellece los entornos urbanos y fomenta la conciencia ambiental. 

Ya se producen más de 15.000 plantas nativas en el Vivero Departamental de Venado Tuerto

El Samco de San Genaro, el centro de salud que atiende a 12.000 santafesinos de la localidad

Inversión de la provincia para hospitales y centros de salud de atención primaria

Norma Beatríz Nolan, la santafesina que conquistó a todos y fue consagrada Miss Universo 

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El último incremento en el transporte interurbano se había aprobado en enero de 2025.

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Lo último

El extraño caso en Newells de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

El extraño caso en Newell's de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

El proyecto establece sanciones máximas de más de medio millón de pesos. También contempla la clausura de boliches y otros locales nocturnos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Ovación
La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile
Ovación

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

Newells arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Newell's arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia