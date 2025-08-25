Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas y huyeron con el botín

Un grupo de delincuentes asaltó de madrugada un local en la ciudad de Santa Fe. Usaron explosivos y herramientas especializadas.

El supermercado de Zavalla y General López quedó sin energía ni cámaras tras el golpe comando de los boqueteros.

Un robo de película sacudió la madrugada del lunes en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Un grupo de delincuentes irrumpió en la sucursal de la cadena de supermercados El Túnel , en bulevar Zavalla y avenida General López, con un golpe cuidadosamente planificado que incluyó boquetes, explosivos y la inutilización de los sistemas de seguridad.

Los ladrones ingresaron al edificio por los techos y, amparados en la oscuridad, fueron avanzando con herramientas especializadas hasta llegar al sector donde se resguarda el dinero en efectivo. El operativo incluyó el corte de energía eléctrica y la anulación de cámaras y sensores.

El silencio de la noche se quebró con una explosión dentro del supermercado , que alertó a los vecinos más cercanos. Muchos llamaron al 911, pero cuando la Policía llegó al lugar los delincuentes ya habían escapado.

Minutos después, los responsables del comercio constataron el panorama: sin energía, sin cámaras y con las bóvedas violentadas .

La pista del “entregador”

Para los investigadores no hay dudas de que el golpe contó con la participación de un “entregador”, alguien con conocimiento interno del local. El nivel de precisión del plan, el manejo de herramientas de corte e incluso el uso de explosivos refuerzan esa hipótesis.

Además, se sospecha que al menos parte de la banda no sería de la ciudad, aunque actuaron con apoyo de alguien que conoce en detalle el funcionamiento de la sucursal.

el tunel 2

Investigación en marcha

La Policía de Investigaciones (PDI) y peritos criminalísticos trabajaron en la recolección de rastros dentro del supermercado, además de revisar las cámaras de seguridad en un radio de varias cuadras. Las de calles Zavalla, General López, Gobernador Freyre y 3 de Febrero podrían ser clave para reconstruir la ruta de entrada y salida de la banda.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó una serie de medidas: identificación de testigos, obtención de planos del local y análisis del material recogido por la PDI.

Por el momento no trascendió el monto sustraído ni la cantidad exacta de delincuentes que participaron del robo, pero todo apunta a que se trató de un golpe comando planificado al milímetro.