Temperley manda en la Superliga del básquet rosarino y el viernes se juega un clásico picante

Al Negro de la calle Ayacucho le siguen Atalaya y Sportsmen Unidos, que en cuatro días reeditarán el duelo más bravo del barrio República de la Sexta

Temperley viene de vencer a Gimnasia y es el único líder de la Superliga del básquet local.

Tres equipos del barrio República de la Sexta mandan en la Superliga del básquet rosarino: Temperley, Atalaya y Sportsmen Unidos, en ese orden, encabezan las posiciones cuando ya se disputaron 20 de las 30 fechas de la temporada regular del torneo.

En la próxima fecha se jugará el clásico entre Atalaya y Sporstmen Unidos, dos adversarios históricos cuyas sedes están separadas por unas pocas cuadras. Este es, además, uno de los clásicos más calientes, no sólo del barrio República de la Sexta sino también de la ciudad.

Temperley será visitante de Regatas en la ribera rosarina y Gimnasia y Esgrima recibirá a Sportivo América en la calle Laprida.

El puntero Temperley tiene un récord de 16 victorias y cuatro derrotas, Atalaya de 15 y cinco y Sportsmen Unidos de 14 y seis.

El top cuatro lo completa Gimnasia y Esgrima, con un récord idéntico al de Sportsmen Unidos.

Temperley, uno de los grandes candidatos

El líder Temperley viene de derrotar precisamente a Gimnasia por 82 a 71 en su cancha de la calle Ayacucho con una gran actuación de Lucio Beltramino. El equipo conducido por Mariano Junco es un sólido puntero y gran aspirante al título de la temporada.

Atalaya, Sportsmen Unidos y Gimnasia con seguridad son los otros grandes candidatos, a los que podría sumarse Caova, que en el primer tramo de la Superliga peleó arriba y luego entró en un período de irregularidad. Y en la lista también hay que incluir a Provincial, el vigente campeón de la Superliga.

Este domingo se disputaron dos partidos pendientes para poner al día el programa: Central derrotó 79 a 69 a Fisherton en el cruce y Sportsmen Unidos le ganó 92 a 71 a Caova en República de la Sexta.

En la parte baja de la tabla están regatas (con un récord de 6-14), Central (6-13), Echesortu (5-15) y Fisherton 4-15.