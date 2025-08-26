Licitan 7 cánchas de tenis y 10 de pádel en el Hipódromo

La apertura de oferentes será el 16 de septiembre. Deberán hacerse vestuarios y áreas complementarias en el óvalo del Independencia donde ya hay canchas de rugby, hockey y fútbol. Se pondrán tribunas transitorias para torneos de jerarquía.

El óvalo del Hipódromo Independencia sigue su proceso de transformación. Y a las canchas de rugby, hockey y fútbol; al convenio para contar con una plaza en el torneo de Rugby de las Américas ahora se le sumarán siete canchas de tenis y 10 de pádel. La licitación ya está en marcha a través de la Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario y la apertura de ofertas será este 16 de septiembre. Es una concesión de obra pública para la explotación comercial a 15 años, con opción a 24 meses de prórroga. Además, quien resulte ganador deberá construir en unos 100 metros de superficie vestuarios, administración y ofrecer la opción de tribunas desmontables para tener la chance de organizar torneos de jerarquía en este nuevo emplazamiento.

El corazón del parque Independencia está en pleno proceso de dinamismo urbano. A la cesión de tribunas para rubros gastronómicos, un gimnasio en el predio y las canchas deportivas ahora se le sumará la práctica del tenis y pádel. Para los amantes de estas disciplinas, una gran noticia tras el cierre a lo largo de las décadas de los clubes privados. De concretarse la licitación, habrá una nueva opción en la ciudad y en medio del mayor espacio verde rosarino.

El pliego de bases y condiciones lanzado por la Sociedad del Estado Municipal establece para su licitación Nº 10 de este año, la concesión de obra pública y explotación comercial de un complejo deportivo de tenis y pádel en el óvalo del Hipódromo Independencia.

Expectativa por el tenis y el pádel

La apertura se realizará el 16 del mes que viene y quien resulte adjudicatario tendrá una concesión a 15 años con dos años de extensión.

Además de las canchas, el futuro concesionario deberá armar vestuarios y administración en forma soterrada y con techos de color verde "a fin de evitar obstrucciones visuales". En cuanto al tenis, del total de siete canchas, al menos una deberá ser de superficie rápida (cemento o carpeta) y el resto de polvo de ladrillo. En el perímetro se podrán concretar "al menos" 10 canchas de pádel. El pliego establece que para ambas disciplinas la posibilidad de montar estructuras o tribunas transitorias para organizar eventos de relevancia. Todo ello, en las 11 hectáreas que están disponibles para sus nuevos usos.

El plazo de obra en la construcción de las canchas y la infraestructura será de seis meses, una vez entregado el predio al concesionario. Cada oferente deberá presentar en los sobres de sus ofertas la contraprestación o canon mensual a abonarle a la Sociedad del Estado. El espacio admite la colocación de una tienda deportiva y el expendio de bebidas.

canchasdetenis1

Ovalo del Hipódromo reconvertido

El Hipódromo sigue explotando su potencial con el objeto de constituirse como un centro multideportivo en los 30 mil metros cuadrados de superficie que hasta poco tiempo estaban ociosos.

El primer gran paso fue la cesión del local de comidas rápidas sobre el ala que da sobre bulevar Oroño. En paralelo, se hizo el gimnasio lindero a las instalaciones del Instituto Superior de Educación Física (Isef) las canchas de rugby, hockey de césped sintético y la habilitación sobre fin del año pasado del fútbol.

Esta oferta reciente se compone de de dos canchas de fútbol para 11 jugadores por lado, luego otras de nueve, siete y cinco jugadores, totalizando alrededor de una decena según la disposición en función de la superficie. Las obras fueron impulsadas por un concesionario que invirtió en el césped sintético y los vestuarios soterrados para darle así continuidad a la actividad hípica que se lleva adelante en la pista de carreras.

Tribunas desmontables

El próximo paso que faltaba eran las canchas de tenis, pero en los pliegos se redujo de las 10 iniciales a siete y se le agregaron 10 de pádel. Como ya informó este diario, la iniciativa fue pensada para desarrollar estructuras tubulares para montar tribunas y así pensar en el desembarco de alguna fecha de Copa Davis, un torneo con puntaje para la ATP o un Challenger de tenis. Pero lo que en un momento inicial se pensó como una articulación institucional con la Federación Santafesina de Tenis (FST) interesada en potenciar el deporte en todos su aspectos y promover el semillero de nuevos talentos, la licitación en marcha le sumó el pádel y redujo la cantidad de canchas de tenis para darle más despliegue al nuevo furor que se vive con el pádel. Todo ello, bajo la órbita de un privado que lo administre.

canchasdetenis2

Ventajas comparativas

Las ventajas comparativas saltan a la vista. Estacionamiento, servicios, gastronomía, proximidad. Rosario es capital del deporte a punto tal que será sede entre el 9 y el 19 del mes próximo de los Juegos de Alto Rendimiento (Jadar) y se prepara con infraestructura en marcha, obras, estadios, piletas y una arena para recibir a los Juegos Odesur, que tendrán lugar entre 12 y el 26 de septiembre de 2026.

Así, Rosario se transformará en la única ciudad del continente en albergar los tres eventos de la Organización Deportiva Suramericana, tras los de Playa en 2019 y los de la Juventud en 2022. Y el año que viene los Odesur.

Ahora las miradas están puestas en cuántos oferentes habrá para la apertura de sobres el próximo 16 y ver cristalizado el sueño del deporte blanco en un lugar emblemático como el Hipódromo. En la actualidad, dentro del óvalo se encuentran una cancha de hockey sobre césped sintética y una de rugby, también sintética, la primera de la ciudad, que se utilizó durante el Mundial de Menores de 20 años que se jugó en el 2019. Y que tal como autorizó el Concejo Municipal, será cedida a la Unión Argentina de Rugby y la Unión Rosarina de Rugby, que incluye la creación de la Academia del Litoral, y busca que Rosario pueda competir por una franquicia en la liga Súper Rugby Américas.

canchasdetenis4

En una de las recorridas al predio, el titular de la Sociedad del Estado Municipal del Hipódromo y secretario de Hacienda municipal, Guido Boggiano, recordó que "resulta algo muy importante para el hipódromo darle vida y más movimientos que complementen la actividad hípica. Ya tenemos cancha de hockey, de rugby, de fútbol, y seguimos tratando de darle vida y uso al óvalo del hipódromo, complementando siempre con la actividad hípica, obviamente, que es lo principal”, había señalado.