La Capital | La Ciudad | canchas

Licitan 7 cánchas de tenis y 10 de pádel en el Hipódromo

La apertura de oferentes será el 16 de septiembre. Deberán hacerse vestuarios y áreas complementarias en el óvalo del Independencia donde ya hay canchas de rugby, hockey y fútbol. Se pondrán tribunas transitorias para torneos de jerarquía.

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

26 de agosto 2025 · 06:10hs
Licitan 7 cánchas de tenis y 10 de pádel en el Hipódromo

El óvalo del Hipódromo Independencia sigue su proceso de transformación. Y a las canchas de rugby, hockey y fútbol; al convenio para contar con una plaza en el torneo de Rugby de las Américas ahora se le sumarán siete canchas de tenis y 10 de pádel. La licitación ya está en marcha a través de la Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario y la apertura de ofertas será este 16 de septiembre. Es una concesión de obra pública para la explotación comercial a 15 años, con opción a 24 meses de prórroga. Además, quien resulte ganador deberá construir en unos 100 metros de superficie vestuarios, administración y ofrecer la opción de tribunas desmontables para tener la chance de organizar torneos de jerarquía en este nuevo emplazamiento.

El corazón del parque Independencia está en pleno proceso de dinamismo urbano. A la cesión de tribunas para rubros gastronómicos, un gimnasio en el predio y las canchas deportivas ahora se le sumará la práctica del tenis y pádel. Para los amantes de estas disciplinas, una gran noticia tras el cierre a lo largo de las décadas de los clubes privados. De concretarse la licitación, habrá una nueva opción en la ciudad y en medio del mayor espacio verde rosarino.

>>Leer más: Inauguran canchas de fútbol en el hipódromo y también sumarán de tenis

canchasdetenis

El pliego de bases y condiciones lanzado por la Sociedad del Estado Municipal establece para su licitación Nº 10 de este año, la concesión de obra pública y explotación comercial de un complejo deportivo de tenis y pádel en el óvalo del Hipódromo Independencia.

Expectativa por el tenis y el pádel

La apertura se realizará el 16 del mes que viene y quien resulte adjudicatario tendrá una concesión a 15 años con dos años de extensión.

Además de las canchas, el futuro concesionario deberá armar vestuarios y administración en forma soterrada y con techos de color verde "a fin de evitar obstrucciones visuales". En cuanto al tenis, del total de siete canchas, al menos una deberá ser de superficie rápida (cemento o carpeta) y el resto de polvo de ladrillo. En el perímetro se podrán concretar "al menos" 10 canchas de pádel. El pliego establece que para ambas disciplinas la posibilidad de montar estructuras o tribunas transitorias para organizar eventos de relevancia. Todo ello, en las 11 hectáreas que están disponibles para sus nuevos usos.

El plazo de obra en la construcción de las canchas y la infraestructura será de seis meses, una vez entregado el predio al concesionario. Cada oferente deberá presentar en los sobres de sus ofertas la contraprestación o canon mensual a abonarle a la Sociedad del Estado. El espacio admite la colocación de una tienda deportiva y el expendio de bebidas.

canchasdetenis1

Ovalo del Hipódromo reconvertido

El Hipódromo sigue explotando su potencial con el objeto de constituirse como un centro multideportivo en los 30 mil metros cuadrados de superficie que hasta poco tiempo estaban ociosos.

El primer gran paso fue la cesión del local de comidas rápidas sobre el ala que da sobre bulevar Oroño. En paralelo, se hizo el gimnasio lindero a las instalaciones del Instituto Superior de Educación Física (Isef) las canchas de rugby, hockey de césped sintético y la habilitación sobre fin del año pasado del fútbol.

Esta oferta reciente se compone de de dos canchas de fútbol para 11 jugadores por lado, luego otras de nueve, siete y cinco jugadores, totalizando alrededor de una decena según la disposición en función de la superficie. Las obras fueron impulsadas por un concesionario que invirtió en el césped sintético y los vestuarios soterrados para darle así continuidad a la actividad hípica que se lleva adelante en la pista de carreras.

Tribunas desmontables

El próximo paso que faltaba eran las canchas de tenis, pero en los pliegos se redujo de las 10 iniciales a siete y se le agregaron 10 de pádel. Como ya informó este diario, la iniciativa fue pensada para desarrollar estructuras tubulares para montar tribunas y así pensar en el desembarco de alguna fecha de Copa Davis, un torneo con puntaje para la ATP o un Challenger de tenis. Pero lo que en un momento inicial se pensó como una articulación institucional con la Federación Santafesina de Tenis (FST) interesada en potenciar el deporte en todos su aspectos y promover el semillero de nuevos talentos, la licitación en marcha le sumó el pádel y redujo la cantidad de canchas de tenis para darle más despliegue al nuevo furor que se vive con el pádel. Todo ello, bajo la órbita de un privado que lo administre.

canchasdetenis2

Ventajas comparativas

Las ventajas comparativas saltan a la vista. Estacionamiento, servicios, gastronomía, proximidad. Rosario es capital del deporte a punto tal que será sede entre el 9 y el 19 del mes próximo de los Juegos de Alto Rendimiento (Jadar) y se prepara con infraestructura en marcha, obras, estadios, piletas y una arena para recibir a los Juegos Odesur, que tendrán lugar entre 12 y el 26 de septiembre de 2026.

Así, Rosario se transformará en la única ciudad del continente en albergar los tres eventos de la Organización Deportiva Suramericana, tras los de Playa en 2019 y los de la Juventud en 2022. Y el año que viene los Odesur.

Ahora las miradas están puestas en cuántos oferentes habrá para la apertura de sobres el próximo 16 y ver cristalizado el sueño del deporte blanco en un lugar emblemático como el Hipódromo. En la actualidad, dentro del óvalo se encuentran una cancha de hockey sobre césped sintética y una de rugby, también sintética, la primera de la ciudad, que se utilizó durante el Mundial de Menores de 20 años que se jugó en el 2019. Y que tal como autorizó el Concejo Municipal, será cedida a la Unión Argentina de Rugby y la Unión Rosarina de Rugby, que incluye la creación de la Academia del Litoral, y busca que Rosario pueda competir por una franquicia en la liga Súper Rugby Américas.

canchasdetenis4

En una de las recorridas al predio, el titular de la Sociedad del Estado Municipal del Hipódromo y secretario de Hacienda municipal, Guido Boggiano, recordó que "resulta algo muy importante para el hipódromo darle vida y más movimientos que complementen la actividad hípica. Ya tenemos cancha de hockey, de rugby, de fútbol, y seguimos tratando de darle vida y uso al óvalo del hipódromo, complementando siempre con la actividad hípica, obviamente, que es lo principal”, había señalado.

Noticias relacionadas
Avri, del Politécnico a una compencia latinoamericana de astronomía.

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

El ajedrez representa un valioso ejercicio mental y puede ayudar a la salud.

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

el tiempo en rosario: un martes primaveral, con mas sol y mas calor

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Ver comentarios

Las más leídas

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Lo último

A River le empataron sobre el final y Marcelo Gallardo hizo la del Ogro Fabbiani

A River le empataron sobre el final y Marcelo Gallardo hizo la del Ogro Fabbiani

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Travel Sale 2025: qué tener en cuenta para aprovechar ofertas, cuotas y beneficios en viajes

Travel Sale 2025: qué tener en cuenta para aprovechar ofertas, cuotas y beneficios en viajes

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

La División de Trata de Personas de la PDI realizó allanamientos y detuvo al sospechoso en Italia al 3200.

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer
Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Por Matías Loja
La Ciudad

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

El extraño caso en Newells de dos jugadores borrados que entraron contra Central

El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Ovación
Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Central piensa en el arco de enfrente, pero con una enorme solvencia defensiva

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

El recordman rosarino de maratón representará al país en el Campeonato Sudamericano

El recordman rosarino de maratón representará al país en el Campeonato Sudamericano

Policiales
Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento
Policiales

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

Crimen en Tío Rolo: imputaron a dos hombre por el asesinato de un nene de 13 años

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

Detuvieron a un hombre acusado de causar graves quemaduras con ácido a una mujer

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

La Ciudad
Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"

Guerra de tomates: España está lista para celebrar una nueva Tomatina
Información General

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las olimpíadas de educación sexual integral

El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado, aseguró el gobierno de Estados Unidos
Información General

"El Cartel de Sinaloa ha sido decapitado", aseguró el gobierno de Estados Unidos

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express
Información General

El aeropuerto de Ezeiza amplía el sistema de Migraciones Express

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional
La Ciudad

Piden incorporar un enfoque de derechos de niñez en la reforma constitucional

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer internada por quemaduras denunció que un hombre le arrojó ácido

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas
El Mundo

Ataque de Israel a hospital de Gaza: 20 muertos, cinco de ellos periodistas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas
La Región

Robo de película en un supermercado: boqueteros reventaron las bóvedas

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe
La Región

Autorizan un aumento del 28 por ciento en el colectivo interurbano de Santa Fe