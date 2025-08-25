Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

El aperitivo rosarino mejoró su clasificación en el podio de la guía Taste Atlas y sigue siendo el único producto argentino en la lista

El Amargo Obrero se ubicó en el tercer lugar de la lista de los mejores licores herbales del mundo según la revista Taste Atlas.

Hace poco más de un año, el Amargo Obrero fue elegido como uno de los mejores licores de hierbas del planeta. Luego de aquella mención, la lista se actualizó este lunes y el aperitivo del pueblo argentino se subió al podio mundial de la categoría en base al puntaje de los especialistas.

La bebida declarada como patrimonio cultural de la ciudad en 2017 no sólo sigue entre las que tienen calificaciones más altas de la guía Taste Atlas . También se mantiene como el único representante del país y en el continente en el top 10 fuera de la competencia con el vermú, ya que no se utiliza vino para elaborarla.

En abril de 2024, Amargo Obrero fue seleccionado como uno de los productos de mayor nivel. La clasificación mejoró con el paso del tiempo y aún lo ubica como la excepción a la regla en la categoría, ya que prácticamente todos sus competidores son europeos. El fernet, clásico rival, aparece mucho más abajo en la lista y, para colmo de mal de amores cordobeses, con otra bandera.

La bebida que elaboró por primera vez la fábrica de Pedro Calatroni en Rosario está en el tercer puesto de la lista de licores de hierbas de Taste Atlas . La calificación promedio del sitio es de 4,1 estrellas sobre cinco, sólo superada por el Goldwasser de Polonia y el digestivo Averna .

Amargo Obrero Foto: Taste Atlas.

Producido desde 1887, el aperitivo recibió un puntaje muy superior al del fernet. El producto que es orgullo cordobés quedó en el puesto 28 de la lista y en el 33 se anotó por partida doble con la versión de menta de Branca, la marca líder. Sin embargo, ambos ingresaron con bandera italiana porque la receta original es de Milán.

La bebida rosarina también venció a otros competidores de fama internacional que pueden verse en tiendas argentinas. Tal es el caso del Jägermeister alemán y el amargo Ramazzotti. Para encontrar otro competidor creado en América todavía hay que bajar un par de escalones más.

El segundo mejor licor de hierbas en el ranking de Taste Atlas es la Mamajuana. La bebida nacional de República Dominicana está en el 23 ° lugar. Se trata de un aperitivo hecho con ron. La invención original consistía en un té medicinal al que frecuentemente le atribuían un efecto positivo sobre la libido.

El otro representante del continente está casi en el fondo del top 50. Allí aparece el Amargo Chuncho, un producto típico de Perú que nunca falta a la hora de preparar un pisco sour y se fabrica con treinta ingredientes diferentes entre raíces, cáscaras y flores.

¿Cómo nació el Amargo Obrero en Rosario?

El Amargo Obrero comenzó a producirse hace casi un siglo y medio en Rosario. La primera fábrica que lo hizo también hacía otros aperitivos, vodka y licores. El proceso hasta convertirse en una bebida de consumo masivo comenzó en los años 50, cuando la empresa ya había cambiado de manos y de nombre.

Tacconi y Compañía hicieron una campaña de marketing cuya consigna principal aún puede verse en cada botella, donde se la identifica con el pueblo argentino. El licor de hierbas empezó a aparecer en distintos espacios populares, desde las canchas de fútbol hasta los hipódromos, pasando por los bodegones.

Si bien nadie pone en duda que es un brebaje nacional y popular, también tiene un acervo político que suele discutirse. Muchos peronistas consideran que es un aperitivo típico del movimiento y, en particular, para la reunión previa a un asado. En cambio, los comunistas se encuentran en la hoz y el martillo de la etiqueta y los anarquistas también estuvieron emparentados por los colores rojo y negro detrás de la marca.

Del lado del productor actual, el Grupo Cepas recuerda que el producto nació como una "reacción a las bebidas dulces que tomaban las clases burguesas". La creación se define como una declaración del movimiento obrero, una forma de celebrar la tradición, la agricultura y la ganadería desde fines del siglo XIX. Si bien el tiempo pasó y el contexto es muy diferente, el Amargo Obrero conserva su lugar en la mesa e incluso se acomodó mejor en uno de los sitios especializados sobre comidas y bebidas de todo el mundo.