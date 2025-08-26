A River le empataron sobre el final y Marcelo Gallardo hizo la del Ogro Fabbiani

El entrenador Millonario no quedó conforme con el rendimiento que tuvo su equipo frente a Lanús, que llegó al empate en uno sobre los últimos segundos del juego

Marcelo Gallardo hace varios partidos que choca con la prensa por las críticas que recibe el rendimiento de su equipo.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo , suspendió la conferencia de prensa luego del empate 1 a 1 ante Lanús, válido por la sexta fecha de la Zona B del torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez. El resultado y, sobre todo, el rendimiento del equipo no habría dejado conforme al Muñeco y, como sucedió el sábado con Cristian Fabbiani tras la caída de Newell's ante Central, decidió no hablar con la prensa.

El cuadro Granate le arrebató el triunfo en la última jugada al Millonario y desató la furia del director técnico, quien decidió no brindar declaraciones tras el encuentro a pesar de que la igualdad colocó su equipo como líder del Grupo B, con 12 puntos, a uno de diferencia del escolta Vélez.

Tras el gol de Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, los de Núñez no pudieron mantener la ventaja en el resultado. Rodrigo Castillo, delantero del elenco comandado por Mauricio Pellegrino, marcó el tanto del empate a los 5’ del mismo período.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960176114061435373&partner=&hide_thread=false CUIDADO, MUÑECO: Marcelo Gallardo se retiró de La Fortaleza sin hablar en la conferencia de prensa y se le enganchó el saco en un picaporte.



#ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lf9nyzNUBr — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

Al Muñeco se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una pérdida de la pelota por parte de Juan Fernando Quintero, el DT explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

>>Leer más: El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Ángel Di María en el clásico

Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde obtuvo cuatro triunfos y cinco empates. Ahora deberá enfrentar a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, el próximo jueves, desde las 21.15. Y Gallardo tratará de sacudir al plantel con el fin de elevar el rendimiento y volver a sonreír en las conferencias de prensa.

Esta no fue la primera vez que Gallardo optó por el silencio. En abril, después de empatar en Junín con Sarmiento, el DT no habló y el club debió pagar una multa por el valor de 250 entradas (cinco millones para ese momento).