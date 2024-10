Rosario, cuna de los dos mejores atletas que forman parte de la elite nacional en 800 metros

Ese carácter lúdico con el que se tomaba las competencias la llevaron a ganar los Santa Fe Juega durante los primeros años de la secundaria. Justamente eran esos 1.200 que ya conocía de memoria por acompañar a su mamá. " Como sabían que me la aguantaba porque de chiquita acompañaba a mi mamá, me anotaron en 1.200 y lanzamiento de bala, donde no me fue muy bien", recuerda con gracia sobre la prueba de lanzamientos.

Inmediatamente aclara que en la prueba de pista comenzó a pasar de etapas hasta llegar a los juegos nacionales Evita. "Ahí ya iba con otros objetivos, pese a que mi idea era pasarla bien y disfrutar del deporte, ya que nunca había pasado por mi cabeza ganar una carrera", comenta.

Así transcurrieron tres años, lapso en el que participó de esas instancias nacionales hasta que la edad se lo permitió. A los 15 años, cuando ya no podía seguir participando en esa competencia interescolar santafesina, decidió seguir jugando sólo al hockey, que era el otro deporte que hacía en paralelo con las pruebas de atletismo.

Sin embargo, en 2018, cuando regresó a Rosario para estudiar Kinesiología, se volvió a acercar a la pista. En la memoria de sus fibras musculares estaba marcado esa chip por el medio fondo y sus piernas así lo pedían. La seducían la velocidad y la resistencia, pese a que aún seguía detrás del palo y la bocha.

Pospandemia y atletismo

Vicky cuenta que en 2021 se decidió definitivamente por el atletismo en pista. De algunos entrenos con Leandro Guelfi comenzó a entrenar a distancia con un entrenador de Rafaela hasta que en 2022, luego de una lesión, se acercó al grupo que dirige Cristian Crobat, ex campeón nacional y sudamericano de 800 metros, quien coordina el grupo Atenas Running Team.

Inmediatamente sus condiciones excepcionales quedaron exhibidas en la pista al consagrarse campeona provincial, nacional y campeona Nacional de Clubes U23. Fue durante ese mismo año que había tomado la decisión de pasarse de lleno a la pista de tartán para competir tanto en esa distancia como en 1.500 metros.

En 2022 y 2023 se consagró otra vez como campeona provincial, participó del primer Grand Prix Sudamericano en Concepción del Uruguay (ganó la serie en un final emocionante) y Nacional de mayores en 800 metros.

"Después de sufrir una lesión y terminar la rehabilitación, comencé a entrenar con Cristian (Atenas) y le dije que mi idea era seguir participando de estos torneos, ya que mis objetivos son ir siempre un poco más allá", reseña Vicky.

Una ochocentista fuera de la zona de confort

Pese a su exitoso palmarés que ostenta desde muy pequeña, Vicky no se conforma y anticipó que quiere seguir logrando objetivos. A sus 24 años, asegura que su intención es seguir creciendo como deportista y pertenecer a esa elite de corredoras en el ámbito nacional.

"No me conformo con haber sido bicampeona argentina; el año que viene quiero defender el título y estar entre las mejores del país y que venga lo que tenga que venir", afirma.

La obtención del bicampeonato nacional de 800 metros

Cuenta que con su entrenador Cristian Crobat habían planificado una carrera expectante y de menor a mayor, a sabiendas que muchas de las exponentes que enfrentaba iban a salir a buscar la carrera desde el disparo inicial.

"Había una corredora con mejor tiempo que yo, pero Cristian me dijo que sea paciente y vaya tranquila, que lo haga relajada y de atrás porque sabíamos que en los últimos metros podía sacar fuerzas con el remate, que fue en definitiva lo que pasó", cuenta.

"Soy muy obediente y siempre hago todo lo que me aconseja mi entrenador, por eso seguí al pie de la letra toda la planificación y así salió el primer puesto", destaca.

También apuntó a la fortaleza mental que caracteriza a esta joven corredora. Muestra de eso fue la espectacular definición que ofreció el año pasado en la segunda serie del Grand Prix Sudamericano desarrollado en Concepción del Uruguay.

"Ese día no estaba pensada así mi estrategia, ya que no era lo que habíamos planificado, pero como es un carrera larga nunca voy a regalar nada si tengo fuerzas. Por eso la corrí con todo lo que tenía hasta el último metro de carrera y pude ganar la serie", asegura.

—¿Qué cosas resignás para dedicarte a entrenar como lo hacés?

—La verdad que entrenar como lo hago ya es parte de mi estilo de vida. No me esfuerzo por dejar nada de lado. No estoy acostumbrada a salir de noche, a ir a fiestas, a comer mal y tomar, así que no es algo que siento que resigno porque mi vida está organizada de esa manera y no siento que me pesa para poder entrenar como lo hago.

—Dicen que en la pista no hay mucha gente que se acerca para esponsorearte. ¿Pensaste en buscar carreras de calle para comenzar a ganar terreno y poder dedicarse de lleno al deporte?

—Sé que en el atletismo no hay mucho esponsoreo y no se banca mucho al deporte como ocurre con las carreras de calle. Pero prefiero correr en la pista y ayudarme sola, con mi familia y algunas colaboraciones de la comuna del pueblo porque no es mi idea el running, ya que no es algo que me atrae demasiado.

—Dicen que el 800 es una competencia muy dura porque involucra resistencia láctica-anaeróbica, potencia y resistencia. ¿Vos cómo lo vivís en cada competencia? ¿Creés que es así?

—Sin dudas que es una carrera muy dura. Lo más exigente no es la carrera en sí sino la preparación que implica llegar óptimos a una carrera. Después, la carrera es la carrera, siempre se sufre corras como corras y llegues como llegues a la meta.

Un león en la pista

Matías Leones jugaba al fútbol en Unión de Álvarez hasta hace poco tiempo atrás. Jugó en los dos clubes que conforman el clásico de aquella vecina localidad. Es otro de los casos en los cuales la pandemia, indirectamente, terminó por volcar a mucha gente a las competencias atléticas de fondo.

Hoy alterna su profesión como suboficial en la Policía de Santa Fe, donde también se destacó con creces en encuentros deportivos que organiza la fuerza provincial, y alterna los entrenamientos en doble turno al igual que Victoria, entre horarios y guardias que demanda ese trabajo que le permite vivir, ya que ambos son amateurs y todo lo que hacen es literalmente a pulmón.

De jugar en el mediocampo del rojinegro de la vecina localidad, saltó al mediofondo para "sufrir" las exigencias que demanda esa distancia, que mixtura potencia y tolerancia láctica con resistencia aeróbica a la vez, algo así como un verdadero cóctel detonante a la hora de competir en el máximo nivel, siempre al filo de la lesión, tal como comentará en la entrevista.

"Siempre me gustó el fútbol y jugué desde los 8 a los 19 años en ambos clubes de Álvarez. Cuando me recibí en el año 2018 en la fuerza, en mi primer destino tuve un compañero que se llama Fernando Bustos, quien me invitó a una carrera. Ahí vi el ambiente y pensé en coleccionar medallas para aliviar mi cabeza con el deporte después de tener horas de trabajo pesadas", recuerda.

Fue allí que se acercó al grupo Cronos de Ariel Hosain en el Estadio Municipal. "Entrenaba muy poco, eran 2 o 3 días a la semana y a veces que un día, pero por ahí me iba bien en algunas carreras que no había tanto nivel y las ganaba. Eso me habilitó a federarme para dicho club y arranqué con un 1500m donde hice 4' 17'', y el mismo día corrí un 800m en 2' 03''. Entonces al no tener tiempo para sumar kilometrajes, fuimos para ese lado que sería el famoso mediofondo", reseña.

El salto de nivel al filo del récord santafesino

En ese lapso conoció a Atenas en un torneo en pista, donde había un decena de corredores que participaban de la prueba de 1500 metros y una vez que terminó esa carrera y comenzó a indagar acerca del coordinador general de ese grupo "supe que fue varias veces campeón nacional de 800 metros y sudamericano y ahí me decidí por ese grupo", comenta.

Matías asegura que tuvo un rendimiento "muy alto desde el vamos y entre su trabajo y mi vida personal pude hacer un equilibrio y llegar a entrenar todos los días de la pretemporada" y así comenzó a cultivar lo que fue su mejor marca hasta el momento, que lo dejó a escasas centésimas del récord santafesino que ostenta Daniel Penta (1' 50'' 01) y en el tercer lugar del ránking nacional.

"Sabía que estaba para batir la barrera del 1' 50'' más allá que todavía mi mejor marca era de 1' 52'' en ese momento, pero confiaba en mi entrenamiento previo. De modo que había pasado de entrenar tres veces por semana a todos los días y algunos en doble turno, entonces fui con la cabeza para bajar el 1' 50''. Después de haber concretado en 1’50”81, obviamente fue emocionante por mi preparación, pero no estuve muy conforme con mi carrera. Esa marca la hice prácticamente solo y sin corredores de alto nivel que salieran a mover de entrada, estaba claro que corría muy por debajo de eso, pero también disfruté de mi proceso", valora.

—Fuiste a Buenos Aires y te viniste con un sabor amargo por una suerte de falta de códigos de un competidor para con el resto. ¿Este subcampeonato tuvo una especie de revancha, al menos con vos mismo?

—Sí, fui a Buenos Aires porque allá hay corredores de entre 1’50” y 1’53”. Así que mi idea era ponernos de acuerdo con un referente e ídolo que era para mí en ese momento para bajar el 1' 50'', pero el ego de algunos corredores es más fuerte. Entonces, en vez de tratar de buscar un mejor rendimiento, se preocupaban en ganar, pero esa no es mi obsesión sino bajar marcas, que sería superarse a uno mismo. En la copa nacional no lo tomé como una revancha, yo sabía que estaba entre los 3 mejores por las marcas, lo que sí fue un desahogo grande de mi parte porque habían dicho que no estaba a la altura de dichos corredores y demostré ser el mejor de la carrera por más que haya quedado segundo, a milésimas de segundos del campeón. Hice que corrieran a mi ritmo y a mi manera. Así que muy contento por eso.

Este 2024 fue un año espectacular para Matías, que coronó con un notable desempeño en el Nacional de Clubes, a tal punto que la definición tuvo que analizarse por el photofinish, ya que cruzaron la línea de meta en primer lugar, cabeza a cabeza con Franco Peidón. Ambos registraron el mismo tiempo: 1' 52'', aunque las ínfimas centésimas favorecieron al oriundo de Balcarce, quien estableció 852 centésimas contra las 860 de Matías.

—Tuviste algunas competencias en las que lo diste todo pero, como bien dijiste, esta distancia es muy compleja y difícil. ¿Cómo juega lo mental y el estado anímico?

—Tuve muchas carreras buenas en otras distancias, mejoré registros en 3mil llanos: de 9' 08'' a 8' 44''; 33' 03'' a 31' 51' en 10K, pero mi objetivo siempre estuvo en los 800 metros y los entrenamientos fueron específicos en ese sentido. ¿Qué pasaba? Este año tuve varios problemas personales, económicos y ahí que otro problema en el trabajo por cambios de horarios constantes, reducción de vacaciones, etc. Como saben, muy pocos viven del atletismo y la mayoría trabajamos horas y descansamos nada. Entonces eso afecta al rendimiento, ya que para mí la salud mental es el 90% del rendimiento deportivo, y si no estaba moderadamente bien, no iba a poder rendir al máximo de mi potencial.

—¿Sos consciente de que formás parte de la elite del 800 metros en el país? ¿Sentís orgullo por eso?

—Soy consciente que soy de la élite del 800m cuando voy a cualquier pista del país y me conocen y me respetan. Es muy difícil autodenominarse elite porque en primer lugar soy policía y en mi tiempo libre hago lo que me gusta, trato de disfrutarlo y ser o no de la élite tampoco es que me inquiete mucho; sí estoy orgulloso del tipo de vida que construí gracias a este deporte.

—¿Cómo diagramaron la carrera con Cristian para volver a repetir el título en Mar del Plata?

—Antes de correr en Mar del Plata le dije a Cristian que iba a salir a correr, ó sea que iba a salir a buscar y puntear la carrera para quedar cómodo en los últimos metros y rematar, siendo que tengo muy buen remate, aunque hay otros ochosientistas que son más explosivos. Así que mi idea era salir de entrada y hacer cambios de ritmo en los últimos 300m de la carrera y rematar los últimos 100m y salió a la perfección.

—¿Qué dejás de lado por mantenerte en ese nivel y cómo te organizás con el trabajo?

—Resigno salidas con amigos y juntadas, cambié de vínculos porque necesitaba otras costumbres para poder rendir mejor en lo que quiero, primero fue un esfuerzo grandísimo ya que me gusta salir y tomar algo como a todos los de mi edad, pero ahora es más fácil porque ya lo incorporé en mi vida; con el trabajo ahora estoy mejor, trabajo de noche y trato de ir con el grupo a la mañana, que para mí ese grupo es un impulso más que me da para seguir entrenando, ya que es un grupo humano lindo y también el grupo de federados: más que un equipo es una familia y estoy muy contento y agradecido.

Además de su trabajo y de sobrellevar el día a día, Matías asegura que es muy difícil poder llevar una vida como deportista profesional por todo lo que requiere tener a su lado a un fisioterapeuta como Lautaro Aloni y Antonella Neri como nutricionista para poder estar lo más saludable posible y sano posible, ya que el 800 metros es una disciplina que exige las fibras musculares al máximo.

—Dicen que el 800 es una competencia muy dura porque involucra resistencia láctica-anaeróbica, potencia y resistencia. ¿Vos cómo lo vivís en cada competencia? ¿Creés que es así?

—Es dura de preparar. Estás siempre al borde del desgarro. Creo que es una prueba que la subestiman mucho porque son solo 2 vueltas a la pista (tiene 400 metros), pero te aseguro que son eternas. Muchos hablan de la preparación del famoso 42k, pero la preparación del 800 es casi la misma cantidad de kilometraje del maratón y luego adaptar todo ese aeróbico a la velocidad y resistencia láctica, sumando pesas en el gym, sin romperte y tratar de no enfermarte.

En las competencias no soy de ponerme nervioso, soy muy tranquilo en eso, tengo muchas ganas de correr siempre, solo en 2 torneos me puse nervioso pero porque eran mi primera vez en la tele y en un campeonato nacional y grand prix Sudamericano.

—¿Tenés algún referente y/o amigo en la distancia con quienes se entienden casi de memoria?

—Referente tengo a Leandro París que hoy en día es un amigo. Lo admiro mucho y en 2023 tuve la oportunidad de correr contra él y conocerlo. Me llevo re bien con muchos ochosientistas del país, son todos muy copados, siempre nos tiramos muy buena onda en los torneos, obviamente en la pista somos rivales y nos queremos arrancar la cabeza jaja, pero después charlamos y jodemos.

—¿Qué tiene que pasar para bajar ese 1' 50'' que marcaste en el torneo apertura en el Estadio Municipal?

—Para bajar el 1’50” sería más fácil hacer una gira en torneos de afuera, pero al no tener dinero para eso, lo más cercano sería organizarnos con otros corredores, pero en algún momento se va a dar, me quedan unos años todavía en el 800. Después de tener un año muy positivo, ya cerré mi ciclo 2024 en la pista con el subcampeonato Nacional de clubes. Lo que resta del año van a ser 1 o 2 carreras de calle, pero ya tengo la mente en el 2025 y apuntar en el Sudamericano de mayores en Bs As, tratar de hacer la marca mínima y ponerme la celeste y blanca.

Historial de Victoria Olives

2013/14/15 campeona provincial en Santa Fe juega y participación en los nacionales evita (800m 1200m y 2000m llanos)

2021 campeona provincial, campeona nacional y campeona nacional de clubes U24

2022 y 2023 campeona provincial, participación en grand prix sudamericano y nacional de mayores (800m)

2023 campeona nacional de clubes 800m.

2024 campeona provincial 800 y 400m llanos.

Participación en grand prix sudamericano en 1500m y 800m llanos.

Tercer puesto nacional de mayores 800m en Mar del Plata.

Campeona nacional de clubes 800m en Mar del plata.

Historial de Matías Leones

2021 Campeón Provincial absoluto de Santa Fe en 800m

2021 subcampeón provincial en 1500m

2023 subcampeón provincial 800m x 2

2023 número 6º ráanking argentino

2023 medalla de bronce en campeonato argentino 4x400m

2023 primera participación en Gran Prix Sudamericano

2024 campeón provincial absoluto 800m

2024 3º ránking argentino

2024 subcampeón argentino de clubes