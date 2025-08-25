Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez

Información general
España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información General
Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Política
A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
La Ciudad
Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
Policiales
Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias
La Región
Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Ciudad
Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"
Política
Francos sobre las presuntas coimas: "Esto tiene que ver con el período preelectoral"
Ovación
Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's
Ovación
Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele
Política
Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
economia
Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
La Región
San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región
Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
Política
Con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
La Ciudad
Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad
Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
Ovación
Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios
Policiales
Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
politica
Maximiliano Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"