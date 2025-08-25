Adolescente apuñalado en una violenta pelea callejera en Villa Gobernador Gálvez En el marco del mismo incidente, la policía detuvo a seis menores e incautó armas de fuego, un puñal y teléfonos celulares. 25 de agosto 2025 · 08:18hs

Foto: La Capital / Archivo. El hospital Amselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez. El chico de 17 años apuñalado en calle Temporelli fue derivado a ese centro médico.

Un adolescente de 17 años sufrió heridas de consideración al ser apuñalado en lo que, por el momento, se investiga como una pelea callejera. El incidente sucedió en Temporelli y Rosario, en Villa Gobernador Gálvez, y por este caso la policía detuvo a seis menores presuntamente involucrados.

El caso trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que informaba a la policía sobre el ingreso de un menor de edad, identificado como Juan V., herido por arma blanca al Hospital Anselmo Gamen de la vecina ciudad.

El chico fue trasladado al nosocomio en un vehículo particular y presentaba una lesión el abdomen. Según las primeras informaciones, Juan V. sufrió heridas en medio de una pelea en la que se produjeron varios disparos de armas de fuego en Temporelli y Rosario. El episodio sucedió el sábado a la tarde, pero trascendió hoy.

Vecinos del lugar declararon ante la policía que el chico integraba un grupo que llegó hasta ese sector de casas humildes con intenciones de robo y efectuando detonaciones de armas de fuego. Allí entonces se produjo un encontronazo que terminó, con el menor trasladado al Hospital Gamen, y con la policía deteniendo a otros seis adolescentes como presuntos participantes de la pelea.

Según el parte policial, en el lugar los uniformados incautaron tres armas de fuego, un puñal con el supuestamente hirieron a Juan V., bicicletas y celulares. >> Leer más: Crimen en Villa Gobernador Gálvez: mataron a puñaladas a un hombre La policía también levantó del lugar vainas servidas y cartuchos intactos que quedaron esparcidos en el suelo.