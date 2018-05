El primer trazo de Chamot que ya planteó un equipo

Tardó más de lo esperado, pero el primer dibujo de equipo de parte de José Antonio Chamot llegó. Y con él una cierta paradoja respecto a si pone lo que considera mejor o se guarda alguna pieza para el choque contra San Pablo. El flamante DT canalla da claros indicios desde lo discursivo que tienen "que ir con todo" para el partido de mañana en Sarandí ante Arsenal, aunque en el medio aparecieron algunos futbolistas que pueden tomarse como sorpresas. No porque no tengan la capacidad para hacerse cargo del momento que vive el equipo, sino porque no venían con demasiada continuidad. La apuesta que sobresale en este terreno es la de Pablo Becker, quien hizo las veces de doble enganche junto a Washington Camacho. La otra es la de Andrés Lioi, un futbolista muy tenido en cuenta por Leo Fernández, pero que en los últimos partidos había perdido el puesto. De igual forma el Flaco lejos estuvo de confirmar el equipo. Es más, se mostró sorprendido en sus declaraciones cuando fue consultado por lo que había probado. Y eso mismo que puso en cancha ayer hoy podría sufrir "algún retoque", según palabras del propio Chamot, tanto en nombres como en lo que compete al dibujo táctico.

El primer día de trabajo Chamot dejó en claro que el esquema que más le convence es el que contempla la figura del enganche. Ayer se manejó sobre esos parámetros, aunque fueron dos los futbolistas que se movieron con cierta libertad en zonas de tres cuartos: Camacho y Becker.

Sin que entregara demasiados detalles sobre esos retoques que hoy le haría al equipo, las mayores incógnitas del Flaco parecen de mitad de cancha hacia adelante. Según su discurso, algunas cosas le gustaron y otras no del equipo principal y también advirtió buenos comportamientos futbolísticos de algunos de los que formaron parte del alternativo.

Más allá de eso, lo de Becker parece ser una apuesta importante. El volante ofensivo, a quien utilizó varias veces mientras era técnico de la reserva, no tiene ningún partido como titular en lo que va de la temporada. Paolo Montero sólo lo llevó una vez al banco (ante Atlético Tucumán), pero no ingresó, mientras que con Leo Fernández sumó unos pocos minutos contra Independiente, Gimnasia y Olimpo, pero siempre ingresando en el segundo tiempo.

No menos importante fue la reaparición de Lioi, quien de los últimos cinco partidos jugó sólo uno (frente a River), luego de que Leo Fernández haya advertido que estaba atravesando un bajón futbolístico. El juvenil estuvo acompañado en el mediocampo por Néstor Ortigoza y José Luis Fernández.

Tanto Becker como Lioi pueden finalmente jugar o bien encontrarse en ese período todavía de análisis por parte del técnico para los retoques que hoy aparecerían. Incluso en ese molde de ajustes se podría plantear la disyuntiva entre Fernando Zampedri o Marco Ruben. El entrerriano arrancó para los titulares, pero después fue reemplazado por el capitán. Hasta cabe la posibilidad de que haya lugar para los dos, lo que implicaría un reordenamiento desde lo táctico, algo que tampoco fue descartado ayer por Chamot. Además, si una de las cosas que notó fue que Ortigoza quedó demasiado solo en la marca, quizá le ponga al lado a alguien (¿Maxi González?) con más de marca.

La cosa parece estar mucho más clara en la defensa, donde Ferrari, Tobio, Martínez y Parot tendrían un lugar asegurado, al igual que el arquero Ledesma.

En apenas un puñado de días de trabajo Chamot está obligado a darle forma al equipo. Pero no sólo desde los nombres, sino en lo que hace al estilo de juego. Después, si pone lo mejor o guarda es algo que recién se sabrá cuando llegue el momento de conjugar táctica y estrategia para cuando el canalla se juegue el pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana en el Morumbí frente a San Pablo. Es que nombres como los de Gil, Carrizo (no puede jugar en Brasil porque en el choque de ida fue expulsado), López Pissano y hasta el del propio Ruben ayer quedaron en un segundo plano.

Primero está el desafío en Sarandí y para eso Chamot ya tiene una gran parte de la base, que sólo sufriría alguna que otra alteración. Lo concreto es que el Flaco pegó los primeros pincelazos en relación al equipo con el que pretende que Central empiece a levantar cabeza en la recta final de un semestre complicado.

Becker, hace dos años



Tal vez Becker no sea titular, pero si le toca, lo hará después de mucho tiempo. La última vez que estuvo desde el inicio fue hace dos años (8 de mayo de 2016), justo en cancha de Arsenal, con Coudet como DT. Ese día el canalla, con un equipo alternativo ya que cuatro días después debía jugar contra Nacional de Medellín la ida de los octavos de final de la Libertadores, cayó 1 a 0.