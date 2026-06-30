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Alerta de Messimanía en Miami: Leo jugará en el patio de su casa y Argentina irá por más

La devoción por ver al rosarino ahora se trasladó a la ciudad costera de La Florida. Allí el viernes la selección jugará ante Cabo Verde

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

30 de junio 2026 · 14:22hs
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Lionel Messi anotó su sexto gol en el Mundial ante Jordania en Dallas. Ahora jugará en Miami. 

Lionel Messi anotó su sexto gol en el Mundial ante Jordania en Dallas. Ahora jugará en Miami. 

En el campamento argentino, todavía instalado en Kansas City, la única palabra que resuena es Cabo Verde, el rival a vencer para que haya mañana mundialista. El duelo decisivo será el próximo viernes, por los 16avos de final del certamen, en una Miami que espera recibir un aluvión de hinchas argentinos, en especial para ver el show de Messi.

Llegó la hora de la verdad para la selección argentina en cuanto a partidos sin margen de error se refiere. Es que, una vez superada con creces la primera fase, comienza el sendero de cornisa, donde un paso en falso puede terminar en el precipicio.

Quedó en el archivo el triunfo por 3 a 0 ante Argelia en Kansas City, como también las victorias en Dallas frente a Austria 2 a 0 y con Jordania por 3 a 1, siempre con un Lionel Messi sobresaliente, que lleva seis gritos en este inicio demoledor en la Copa del Mundo, donde además batió el récord de seis ediciones jugadas y llegó a los 19 goles, siendo el máximo anotador de la historia del certamen. Y va por más.

Mientras la selección se pone a punto en el hotel Origin de Kansas City, todos los GPS de los hinchas apuntan con dirección a Miami, la ciudad que será un barrio más de la Argentina en los próximos días. Es que allí la Scaloneta saltará a la cancha el próximo viernes, a las 19, ante Cabo Verde, en el primer cruce a suerte y verdad.

Leer más: Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes 30 de junio y cómo llega cada selección

Messi y la selección llegan el miércoles

La selección recién volará a Miami el miércoles 1 de julio, luego del entrenamiento matutino. El jueves será la habitual rueda de prensa del DT y al día siguiente llegará el turno de jugar hasta acá el partido más importante en lo que va del Mundial.

Miami comenzó a ser copada por los fanáticos albicelestes, la ciudad del sol y las playas, ya desde hace años un sitio predilecto para los argentinos que tienen recursos para vacacionar en el exterior, ahora ofrece además el plus de ver a Messi en su último show mundialista.

En cuanto al equipo que podría Scaloni para buscar el boleto a los octavos de final del Mundial, regresará la base titular y los once serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Leer más: Cuándo juega la selección argentina los 16avos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

En la casa de Messi

Messi volverá a ser la estrella en la previa y querrá seguir estirando su leyenda, más aún en la ciudad que reside junto a su familia desde que desembarcó a jugar en el Inter Miami, que revolucionó a la MLS.

La Messimanía traslada el epicentro de la pasión a Miami, donde Argentina buscará pasar la barrera de Cabo Verde y dar otro paso en la defensa del título ecuménico.

Nadie habla en la intimidad argentina de partido accesible ni mucho menos, saben que para avanzar hay que doblegar a un rival que está invicto y empató en la primera fase ante España y Uruguay. Por eso Scaloni prepara la mejor versión de su Scaloneta de los sueños. Miami espera teñida de albiceleste.

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