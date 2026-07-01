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Crimen de Pillín Bracamonte: imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el ataque

Junto a su hermano Alejandro Vázquez y Alejando "Cani" Zamudio, son los tres imputados como parte del grupo que trasladó a los sicarios aún no identificados

1 de julio 2026 · 10:58hs
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Nuevo imputado por el crimen de Pillín Bracamonte

Foto: Archivo Gustavo de los Ríos / La Capital

Nuevo imputado por el crimen de Pillín Bracamonte, más de 25 años jefe de la barra de Central. 

La investigación por los asesinatos de Andrés "Pillín" Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central, y Daniel "Rana" Attardo, su mano derecha, sumó un nuevo imputado. Se trata de Fernando Vázquez, hermano de otro de los acusados que tiene la causa por el doble crimen ocurrido en noviembre de 2024. Le atribuyeron participar en la logística que trasladó a los sicarios, todavía no identificados.

Fernando "Narigón" Vázquez figuraba en la nómina de prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe y cayó el 16 de junio en un domicilio de Villa Gobernador Gálvez, donde le secuestraron un arma de fuego. Era requerido por la Justicia por su presunta participación en el plan criminal que culminó con los asesinatos de Pillín Bracamonte y Rana Attardo.

>> Leer más: Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Con Vázquez ya son tres las personas imputadas por haber participado de la logística del ataque, de la que participaron varias personas más todavía no identificadas. También hay tres personas, que eran de confianza de las víctimas, involucradas por el robo de las pertenencias de las víctimas. Dos estás acusados de encubrimiento y uno ya cerró una condena por hurto agravado.

La logística del crimen

En una audiencia llevada a cabo este martes en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Agustina Eiris, Patricio Saldutti e Ignacio Hueso imputaron a Vázquez por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. También le atribuyeron la tenencia ilegítima de un arma de fuego y el robo de un vehículo dejado en la vía pública.

Respecto del ataque a Bracamonte y Attardo, los fiscales ubicaron al Narigón Vázquez como parte del grupo que se trasladó en conjunto al lugar donde las víctimas fueron emboscadas. Reconstruyeron que momentos previos, Alejandro Vázquez, hermano del nuevo imputado, condujo una Citroën Air Cross en la que llevó al Narigón y al menos a otra persona no identificada desde Sánchez de Loria al 600 bis, domicilio de Alejandro "Cani" Zamudio, otro de los imputados, hasta Almafuerte al 1100, en inmediaciones de donde ocurrió el doble crimen.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Los fiscales advirtieron que ese vehículo fue seguido desde Sorrento y Rondeau por una moto Honda Twister conducida por otro hombre tampoco identificado. Finalmente desde la Citroën bajaron los dos gatilleros, todavía desconocidos, que se acercaron a Avellaneda y Reconquista, donde acribillaron a las víctimas que estaban dentro de una camioneta Chevrolet S10.

Otros imputados

La hipótesis de la Fiscalía en un inicio fue que, tras el partido de Rosario Central contra San Lorenzo que se disputó esa noche, Bracamonte y Attardo llegaron a esa esquina tras un aviso al teléfono de uno de ellos. En esa zona se juntaba la facción de la barra referenciada por Leopoldo "Pitito" Martínez y su primo Marcelo Martínez.

>> Leer más: "Que vengan y peleen conmigo": el mensaje de Pillín Bracamonte que antecedió a su asesinato

Ambos había sido imputados inicialmente por encubrimiento del homicidio, dado que los fiscales le atribuyeron haberse llevado los celulares de las víctimas donde podía haber información relevante para esclarecer el doble homicidio. Además fue sumada a esa acusación Leila Navarro, hija del asesinado referente de la barra Julio "Cara de Goma" Navarro.

Sin embargo en febrero pasado Marcelo Martínez aceptó un procedimiento abreviado por el cual fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión efectiva por el delito de hurto agravado. En ese sentido la Fiscalía retiró la imputación inicial por encubrimiento, lo que se supone que podría ocurrir con los otros dos acusados en un primer momento por ese delito.

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