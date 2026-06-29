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Cuándo juega la selección argentina los 16avos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

La Scaloneta comenzará su camino en la fase de eliminación directa frente a Cabo Verde, la selección africana que dio la sorpresa en el grupo H

29 de junio 2026 · 16:22hs
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La selección argentina llega en un gran momento luego de ganar todos sus partidos de la fase de grupos

La selección argentina llega en un gran momento luego de ganar todos sus partidos de la fase de grupos

La selección argentina ya piensa en su próximo rival para el inicio de la fase de eliminación directa del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final, con la misión de conseguir el pase a los octavos y seguir en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La albiceleste llega con puntaje ideal tras ganar sus tres partidos en la fase de grupos, mientras que el seleccionado africano avanzó de forma sorpresiva a esta etapa del certamen.

Argentina terminó primera en el Grupo J con nueve puntos sobre nueve posibles. La Scaloneta derrotó 3-0 a Argelia en el debut, luego venció 2-0 a Austria y cerró la fase de grupos con un triunfo por 3-1 frente a Jordania.

Con la clasificación asegurada antes del último partido, el entrenador aprovechó para rotar el equipo y dar descanso a varios titulares, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas al inicio de la fase eliminatoria.

Del otro lado, el conjunto africano protagonizó una de las mayores revelaciones de la Copa del Mundo. En su primera participación mundialista, Cabo Verde finalizó segundo en el Grupo H y logró una histórica clasificación a los 16avos de final.

Compartió la zona con España, Uruguay y Arabia Saudita, rivales con mayor experiencia en citas mundialistas, y avanzó invicto tras empatar los tres encuentros.

>> Leer más: Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

Su rendimiento sorprendió desde el debut, cuando igualó frente a España, una de las selecciones candidatas a quedarse con el título. Luego repitió el resultado ante Uruguay y Arabia Saudita para sellar su clasificación.

Además de ser el único equipo clasificado sin haber ganado un partido en la fase de grupos, el seleccionado africano se destacó por su orden táctico, la solidez defensiva y la intensidad física, sin recurrir al juego brusco.

Si supera a Cabo Verde, la selección argentina avanzará a los octavos de final de la Copa del Mundo. En esa instancia enfrentará al ganador del cruce entre Australia y Egipto, en un partido programado para el martes 7 de julio en Atlanta, aunque primero deberá superar el compromiso en Miami.

Cuándo juegan Argentina frente a Cabo Verde por el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final se jugará el próximo viernes 3 de julio.

El encuentro comenzará a las 19 (hora argentina) y se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

El encuentro podrá verse en vivo por: Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

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