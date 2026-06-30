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Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

La figura había sido hurtada en la puerta del local en Tucumán e Iriondo. Orson fue devuelto en buen estado y con una nota de los ladrones

30 de junio 2026 · 18:50hs
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Orson fue devuelto sano y salvo. 

Orson fue devuelto sano y salvo. 

Finalmente, después de una importante búsqueda que involucró a medios de comunicación y redes sociales, el chancho del minimarket La Granja de Orson, en Tucumán e Iriondo, fue devuelto sano y salvo. Sus captores dejaron junto al muñeco un carta pidiendo perdón por el robo.

La figura había desaparecido días atrás y desde el comercio decidieron recurrir a las redes sociales con un pedido tan simple como particular: que quien se lo llevó lo devuelva. El mensaje rápidamente comenzó a circular entre clientes y vecinos, que no tardaron en lamentar la ausencia de una pieza que ya formaba parte del paisaje del barrio.

Finalmente, el local compartió en redes sociales que su tradicional muñeco había sido devuelto y ya se encontraba ubicado nuevamente en su lugar. Además, compartieron una imagen donde se ve que los captores dejaron una nota y una figurita del exfutbolista Javier Mascherano.

Qué decía la nota

"Disculpe señor kiosquero. No fue un robo de mala intención", empieza la nota escrita a mano y pegada en el pecho de Orson, el cerdo que protege la entrada del local.

"Estábamos un poco excedidos de alcohol y nos pareció buena idea llevar a pasear a Orson. Se divirtió y ahora vuelve a casa", continúa el escrito y concluye: "No, en serio, mil disculpas. Estamos arrepentidos somos buenos pibes, lo hicimos como una travesura, nos equivocamos".

Cómo fue el robo

El local compartió imágenes registradas con las cámaras de vigilancia. Allí se vio como dos jóvenes encapuchados tomaron a Orson y corrieron hacia un auto que los esperaba en la esquina.

Ante el robo, la cuenta @lacasadelpasacalle - vecina del barrio - decidió hacer pública la situación y pedir colaboración para recuperar la figura. "Nuestro amigo necesita ayuda. Unos chicos malos se lo llevaron en contra de su voluntad y seguro nos está extrañando mucho. Ayudanos a encontrar a Orson, cualquier dato va a ser útil para volver a reencontrarnos", escribieron.

>> Leer más: Se robaron el cerdo mascota de un minimarket de Rosario: "Nuestro amigo necesita ayuda"

Sin acusaciones ni grandes despliegues, el mensaje apeló al humor y a la buena voluntad de quien pudiera tener información sobre el paradero del chancho.

La publicación comenzó a compartirse entre vecinos y clientes, que acompañaron el pedido con mensajes para que el simpático personaje vuelva a ocupar su lugar habitual frente al almacén.

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