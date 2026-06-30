La Capital | Mundial 2026 | Argentina

Prohibido confiarse para Argentina: los poderosos también lloran en el Mundial

Dos candidatos como Alemania y Países Bajos ya quedaron fuera de carrera. La selección argentina la tendrá chiva ante Cabo Verde

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

30 de junio 2026 · 18:23hs
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Atento Argentina. Alemania fuera de juego. Paraguay se impuso en los penales y lo sacó del Mundial.

Atento Argentina. Alemania fuera de juego. Paraguay se impuso en los penales y lo sacó del Mundial.

Es una frase trillada, pero la realidad es que el verdadero Mundial comienza en los cruces mata-mata, donde no hay margen de error. Y aquí en la cita tripartita de Estados Unidos, México y Canadá, incluso se agregó una ronda más a estos duelos de eliminación directa, con la inclusión de los 16 avos de final por primera vez en la historia. Y hasta acá, los entre comillas, candidatos a imponerse en estas llaves no la pasaron para nada bien e incluso algunos ya quedaron fuera de carrera. Debe tomar nota de esto Argentina que el viernes se verá las caras con Cabo Verde en Miami.

En el Mundial de las grandes distancias y el intenso verano del norte del continente se inició la recta final rumbo a la finalísima del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en las afueras de Nueva York. Ese es el partido al que todos apuntan, en especial las grandes potencias, incluida, por supuesto, la selección argentina, que es campeona vigente. Pero la ruta no es para nada sencilla y algunos seleccionados con chapa de llegar lejos ya armaron las valijas y despegaron del aeropuerto rumbo a sus países.

En los primeros dos días de cruces a todo o nada, nadie se impuso con comodidad. Primero fue el turno de uno de los locales, Canadá, que debió batallar hasta el final del partido para doblegar la resistencia de Sudáfrica, que estuvo a punto de ahogarle la fiesta a uno de los organizadores. Los canadienses recién respiraron en el cierre de un partido donde no la pasaron bien y encontraron el gol de Eustáquio en tiempo de descuento.

Leer más: A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

Brasil, pidiendo permiso

Luego fue el turno de Brasil y también transpiró más de la cuenta para resolver el acertijo de Japón. Los samuráis comenzaron ganando con el gol de Sano y recién en el segundo tiempo el scratch puso las cosas en orden con los tantos de Casemiro y Martinelli. Igual, al final, ganó bien el equipo del italiano Carlo Ancelotti.

La gran sorpresa llegó después. Porque el aguerrido Paraguay del rafaelino Gustavo Alfaro eliminó nada menos que a uno de los cucos: Alemania. Lo ganaban los guaraníes con el gol de Enciso y empató Havertz para los germanos.

Tras una prórroga dramática, donde Paraguay bancó con el cuchillo entre los dientes y el apoyo de todos los hinchas no alemanes en cada fan fest mundialista, en la definición por penales el exNewell’s José Canale desató el gran grito sapucai con el 4 a 3 y el pase de ronda a los octavos de final para los guaraníes. Un peso pesado y siempre candidato quedó fuera de carrera a manos del laborioso equipo paraguayo.

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Países Bajos armó la valija

Y otro golpe sobre la mesa fue el que dio Marruecos ante Países Bajos. La selección naranja ganaba con el gol de Gakpo, pero antes del cierre igualó Diop y llevó el suspenso al suplementario y luego a los penales. Y allí fue triunfazo de Marruecos, en una tanda infartante que terminó 3 a 2.

Así son los cruces de eliminación directa en el Mundial, donde las fuerzas se equiparan en 90 o 120 minutos, o luego en los penales, donde todo puede pasar, incluso que un equipo modesto deje en el camino a un gran favorito.

Por ello, para la selección argentina, imponerse a Cabo Verde no será un trámite exprés ni mucho menos. Deberá estar muy atenta desde el minuto uno y tener paciencia para mover la pelota, generar espacios, presionar en la salida y cuando surja el hueco, acelerar para dar la estocada.

Dramatismo, emoción y suspenso

Nadie mejor que el entrenador Lionel Scaloni sabe que el margen de error de ahora en más es nulo. Argentina llega entonada por su ruta perfecta en la fase inicial donde superó a Argelia, Austria y Jordania, pero ahora empieza el Mundial en serio, el del dramatismo, la emoción y el suspenso de saber que sin victoria no hay mañana.

El plus con que cuenta Argentina es tener a Lionel Messi en llamas, con el arco abierto de par en par, y el respaldo de un equipo que sabe lidiar con partidos a todo o nada. Pero ningún antecedente ni pergamino servirá por sí mismo para vencer a Cabo Verde y la selección tendrá que construir la victoria desde cero.

Los poderosos también lloran en el Mundial y así comenzaron los 16avos de final, con eliminaciones pesadas y prematuras como las de Alemania y Países Bajos, mientras que Brasil pasó con lo justo ante Japón y Canadá pidiendo permiso frente a Sudáfrica. Argentina debe tomar nota y no confiarse con Cabo Verde.

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