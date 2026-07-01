La fiesta de Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos y gastronomía

El centro cultural organiza este viernes una fan fest gratuita para seguir el partido de la selección con canje de figuritas, juegos y comidas

El Cultural Fontanarrosa vivió la victoria de Argentina ante Jordania el sábado pasado.

La fiebre mundialista volverá a tomar el centro de Rosario este viernes 3 de julio. En la previa del partido de 16avos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde , el Cultural Fontanarrosa se transformará en una gran fan fest con pantalla gigante, juegos arcade, canje de figuritas y propuestas gastronómicas.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Rosario, se desarrollará desde las 15 en el espacio ubicado en San Martín 1080 y tendrá entrada libre y gratuita.

Uno de los clásicos que ya se consolidó durante esta Copa del Mundo será la Mesa Mundialista, un espacio destinado al intercambio de figuritas que funciona todos los sábados junto al Espacio Pokémon del edificio, con una propuesta comenzará a las 15.

La explanada del Fontanarrosa se vestirá de celeste y blanco para recibir a los fanáticos con una serie de actividades especialmente pensadas para acompañar la previa del encuentro.

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Habrá metegoles y juegos arcade para los asistentes, además de propuestas gastronómicas para acompañar al evento.

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Pantalla gigante para ver Argentina-Cabo Verde

El momento más esperado llegará a las 19, cuando comience la transmisión en pantalla gigante del partido entre Argentina y Cabo Verde. La proyección se realizará en en la Planta Baja del Cultural Fontanarrosa y será de acceso libre y gratuito.

De esta manera, Rosario repetirá este espacio público para vivir el Mundial en comunidad, en una jornada que combinará fútbol, gastronomía y entretenimiento en pleno centro de la ciudad.