Arranca la Semana de la Dulzura: por qué se celebra y cómo nació la tradición en Argentina

La celebración invita a intercambiar golosinas, chocolates y alfajores como muestra de afecto. Conocé cómo se convirtió en un clásico de cada invierno

Un ritual ideal para compartir un pequeño gesto de afecto acompañado por un dulce

Cada primero de julio comienza en Argentina la Semana de la Dulzura , una tradición que invita a regalar golosinas, chocolates, alfajores y bombones a cambio de un gesto de afecto. La iniciativa se consolidó como una de las efemérides más populares del invierno y se extiende hasta el 7 de julio.

Con el paso de los años, l a costumbre trascendió su objetivo comercial inicial y pasó a formar parte de la cultura popular . Hoy, millones de personas aprovechan la fecha para sorprender a parejas, familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudio con un dulce como símbolo de cariño.

La Semana de la Dulzura se realiza todos los años del 1 al 7 de julio , sin importar el día de la semana en que caigan esas fechas.

Durante esos siete días, kioscos, supermercados y comercios de todo el país lanzan promociones especiales , mientras que el intercambio de chocolates, caramelos y alfajores vuelve a convertirse en una tradición entre personas de todas las edades.

En los últimos años, el éxito de la iniciativa hizo que muchas marcas extendieran las promociones durante todo julio, período que popularmente ya se conoce como el Mes de la Dulzura.

La campaña nació con el recordado eslogan "Una golosina por un beso", una propuesta que invitaba a intercambiar un dulce por una muestra de afecto.

Si bien el lema original hacía referencia al beso, con el tiempo la tradición evolucionó y el intercambio pasó a representar cualquier gesto de cariño. Por eso, en esta fecha es habitual regalar chocolates, bombones, caramelos o alfajores entre familiares, amigos, colegas y seres queridos, sin que necesariamente exista un vínculo romántico.

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Cómo surgió la Semana de la Dulzura en Argentina

La Semana de la Dulzura nació en 1989 como una campaña impulsada por Arcor, junto con la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (ADGyA).

El objetivo inicial consistía en incentivar el consumo de golosinas durante el invierno, una época de alta demanda de chocolates y productos dulces.

La primera edición superó las expectativas. Según datos difundidos por la industria en aquel momento, las ventas de golosinas crecieron alrededor de un 20% respecto de la tendencia habitual, impulsadas por la campaña publicitaria y por el éxito del eslogan "Una golosina por un beso".

Uno de los productos más elegidos durante aquella primera edición fue el "Bon o Bon", que registró un importante incremento en sus ventas y quedó asociado para siempre a esta celebración.

La elección de julio no fue casual. El invierno representa uno de los períodos de mayor consumo de chocolates, bombones y otras golosinas, por lo que la campaña aprovechó ese contexto para impulsar las ventas.

Con el tiempo, la iniciativa dejó de ser solamente una acción comercial y se transformó en una costumbre que cada año moviliza a consumidores, comercios y fabricantes de golosinas en todo el país.

Más de tres décadas después de su creación, la Semana de la Dulzura continúa vigente y se mantiene como una de las tradiciones más reconocidas del calendario argentino, con millones de personas que aprovechan la ocasión para compartir un pequeño gesto de afecto acompañado por un dulce.