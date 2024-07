El plantel de Central ya está en Brasil para seguir el sueño de la Copa Sudamericana

El plantel de Central ya aterrizó en Caxias do Sul y de ahí parte por ruta rumbo a Porto Alegre, donde este martes jugará el desquite de los play-offs de la Copa Sudamericana ante Inter.

La delegación auriazul partió pasadas las 17.20 desde el aeropuerto de Fisherton, en el vuelo 1952 de Aerolíneas Argentinas y arribó a Caxias do Sul a las 18.42. De ahí se traslada en micro hacia Porto Alegre, distante 130 kilómetros.

Por la movida que hizo la Conmebol, el aeropuerto del municipio de Caxias do Dul recibió por primera vez en su historia un vuelo internacional . Debido a que en Porto Alegre aún está en refacciones luego de las terribles inundaciones sufridas, se armó esta alternativa para que Inter no tenga que ser sacado otra vez de su estadio.

386cb046-3370-4eef-9e47-5be7acc2221d.jpg Ignacio Malcorra, el termino y las valijas. Central, en Brasil. Marcelo Bustamante (enviado especial)

Con el cariño de los hinchas de Central

Más temprano, numerosos hinchas de Central aguardaron al plantel desde hora temprana en el aeropuerto de Fisherton. A las 16 arribó el equipo y fueron abordados al bajar del colectivo para pedirles autógrafos, selfies y darles el último respaldo antes de partir. Los más requeridos fueron Marco Ruben, Jorge Broun y Miguel Angel Russo.

canalla.jpg Marcelo Bustamante / La Capital

Inclusive, los empleados del aeropuerto le pidieron fotos especialmente a Russo, cuando los jugadores ya estaban embarcando en la nave SkyTeam.

canalla3.jpg Marcelo Bustamante / La Capital

Los primeros en llegar al aeropuerto fueron los auxiliares y alrededor de las 16 lo hizo el plantel profesional junto al cuerpo técnico que comanda Miguel Ángel Russo.

canalla4.jpg Marcelo Bustamante / La Capital

En Brasil, el canalla buscará el pasaje a octavos de final de la Copa Sudamericana, tras el 1-0 obtenido en la ida en el Gigante, por lo que con el empate le alcanza.

canalla2.jpg Marcelo Bustamante / La Capital

En esta oportunidad el regreso no será inmediatamente después del partido, sino el miércoles, a las 18.10, ya que el aeropuerto de Caxias do Sul no opera de noche.

La excursión canalla ya está en marcha y todos en Arroyito esperan que la vuelta sea con la clasificación bajo el brazo.