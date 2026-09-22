El equipo de futsal del Club Regatas será distinguido por el Concejo Municipal de Rosario

Regatas Rosario se consagró campeón del torneo rosarino de futsal de primera división masculina por segundo año consecutivo

El Club Regatas Rosario se acostumbró a ser campeón en futsal.

El Club Regatas Rosario se consagró campeón del Torneo Rosarino de Futsal de Primera División Masculina por segundo año consecutivo, reafirmando su posición de liderazgo dentro de una disciplina que experimenta un sostenido crecimiento en nuestra ciudad. En este marco, este miércoles 23 de septiembre, a las 17, en Córdoba 501, el Concejo Municipal de Rosario y la autora de la iniciativa, la concejala Ana Laura Martínez, invitan a la entrega del diploma de honor al plantel de jugadores y cuerpo técnico de la primera división masculina de futsal del Club Regatas Rosario.

La obtención de este nuevo campeonato se produjo tras vencer en la final al Jockey Club de Rosario por cuatro goles a tres, en un encuentro de gran nivel competitivo que puso de manifiesto el esfuerzo, la preparación y el compromiso del plantel y el cuerpo técnico.

El bicampeonato alcanzado representa la consolidación de un proyecto deportivo sostenido en el tiempo, basado en la formación de jugadores, la planificación institucional y el trabajo colectivo. Durante la temporada el equipo desarrolló una destacada campaña deportiva, culminando con una nueva consagración en el máximo certamen local organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol.

El Club Regatas Rosario atraviesa uno de los períodos más exitosos de su historia deportiva reciente, habiendo obtenido entre los años 2024 y 2025 importantes logros.

El deporte constituye una herramienta fundamental para la promoción de valores como la disciplina, el compañerismo, el respeto, la solidaridad y la cultura del esfuerzo, especialmente entre niños, niñas y jóvenes.

Así, el Concejo Municipal consideró merecedor de un reconocimiento especial al plantel y cuerpo técnico campeón de la Primera División Masculina de Futsal del Club Regatas Rosario.

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El decreto

"Otórgase Diploma de Honor al plantel de jugadores y cuerpo técnico de la Primera División Masculina de Futsal del Club Regatas Rosario, en reconocimiento a la obtención del Campeonato Rosarino de Futsal 2025, organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol, y por haberse consagrado campeón por segundo año consecutivo".

"El reconocimiento dispuesto en el artículo precedente será entregado a los integrantes del plantel campeón: Juan Ignacio Carletti, Ramiro Pozzi, Luciano Badosa, Patricio Cattáneo, Martín Prendes, Imanol Bonay, Lucio Di Mateo, Ignacio Faitch, Simón Basadona, Martín Davalle, Mateo Tessandori, Thiago Honores, Ignacio Honores, Santino Vermiglio, Lucio Torri, Paulo Orellano y Ciro Basterra".

"Hágase extensivo el reconocimiento al cuerpo técnico integrado por Damián Faitch, director técnico; Pablo Bussano, ayudante de campo; Antonelo Marinelli, preparador físico y Santiago Melgar, Kinesiólogo".