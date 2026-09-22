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Un arsenal en Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas

La PDI desbarató el aguantadero durante una serie de allanamientos en la zona sur de Rosario por una causa sobre extorsión y amenazas

22 de septiembre 2026 · 07:53hs
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La ametralladora FMK-3 fue secuestrada en Rosa Blanca al 6900.

Foto: PDI.

La ametralladora FMK-3 fue secuestrada en Rosa Blanca al 6900.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 49 años tras el secuestro de una ametralladora

Foto: PDI.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 49 años tras el secuestro de una ametralladora, 117 balas y otras seis armas de fuego en Rosa Blanca al 6900.

Un hombre de 49 años quedó detenido por la tenencia ilegal de una ametralladora FMK-3. La Policía de Investigaciones (PDI) lo confirmó este lunes como parte del hallazgo de siete armas de fuego y 117 proyectiles en el barrio Las Flores, donde habían ido a arrestar a una mujer por otros delitos.

El procedimiento solicitado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitió dar con un arsenal peligroso en Rosa Blanca al 6900. Se trata de uno de los tres domicilios allanados para capturar a Paola C. en el extremo sur de Rosario, aunque finalmente no la encontraron.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad provinciales encontraron cinco pistolas calibre 9 milímetros, varios cargadores y un revólver. Entre estos elementos, varios tenían la numeración suprimida y no se podía rastrear el registro oficial.

¿Por qué hicieron los allanamientos en el barrio Las Flores?

La Brigada de Captura del Departamento Operativo de la PDI fue a inspeccionar un sector del barrio Las Flores debido a una causa penal sobre extorsión y amenazas agravadas por el uso de armas de fuego. Uno de los objetivos principales era detener a una mujer identificada a raíz de dicha investigación judicial.

La pesquisa comenzó el 8 de septiembre para encontrar a Paola C. en ese lugar. Desde entonces, los agentes hicieron distintas tareas de campo y advirtieron que la sospechosa solía visitar a familiares y otras personas de su entorno en el barrio vecino a la autopista Rosario-Buenos Aires.

>> Leer más: Crimen en la zona sur de Rosario: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años oriundo de barrio Las Flores

A medida que avanzó el trabajo en Las Flores, la policía corroboró que uno de los inmuebles identificados se utilizaba como un aguantadero para esconder armas de fuego. En base a este reporte, la Fiscalía Regional Segunda dictó órdenes de allanamiento en Heliotropo al 1700, Rosa Blanca al 690 y Ulises al 7000.

Como resultado del operativo, la PDI secuestró 108 proyectiles de 9 milímetros, siete de calibre 380 y dos municiones 38 Special. En el procedimiento también hallaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

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