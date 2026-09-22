Un arsenal en Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas

La PDI desbarató el aguantadero durante una serie de allanamientos en la zona sur de Rosario por una causa sobre extorsión y amenazas

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 49 años tras el secuestro de una ametralladora, 117 balas y otras seis armas de fuego en Rosa Blanca al 6900.

Un hombre de 49 años quedó detenido por la tenencia ilegal de una ametralladora FMK-3 . La Policía de Investigaciones (PDI) lo confirmó este lunes como parte del hallazgo de siete armas de fuego y 117 proyectiles en el barrio Las Flores , donde habían ido a arrestar a una mujer por otros delitos.

El procedimiento solicitado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permitió dar con un arsenal peligroso en Rosa Blanca al 6900 . Se trata de uno de los tres domicilios allanados para capturar a Paola C. en el extremo sur de Rosario, aunque finalmente no la encontraron.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad provinciales encontraron cinco pistolas calibre 9 milímetros, varios cargadores y un revólver . Entre estos elementos, varios tenían la numeración suprimida y no se podía rastrear el registro oficial.

La Brigada de Captura del Departamento Operativo de la PDI fue a inspeccionar un sector del barrio Las Flores debido a una causa penal sobre extorsión y amenazas agravadas por el uso de armas de fuego . Uno de los objetivos principales era detener a una mujer identificada a raíz de dicha investigación judicial.

Foto: PDI.

La pesquisa comenzó el 8 de septiembre para encontrar a Paola C. en ese lugar. Desde entonces, los agentes hicieron distintas tareas de campo y advirtieron que la sospechosa solía visitar a familiares y otras personas de su entorno en el barrio vecino a la autopista Rosario-Buenos Aires.

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A medida que avanzó el trabajo en Las Flores, la policía corroboró que uno de los inmuebles identificados se utilizaba como un aguantadero para esconder armas de fuego. En base a este reporte, la Fiscalía Regional Segunda dictó órdenes de allanamiento en Heliotropo al 1700, Rosa Blanca al 690 y Ulises al 7000.

Foto: PDI.

Como resultado del operativo, la PDI secuestró 108 proyectiles de 9 milímetros, siete de calibre 380 y dos municiones 38 Special. En el procedimiento también hallaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.