Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

El partido por las semifinales de fútbol en los Juegos Suramericanos cambió el horario. Ahora Argentina y Perú jugarán el miércoles, a las 14, en el Coloso

Por cuestiones de organización, el encuentro de la selección argentina ante Perú, por las semifinales, se disputará este miércoles a las 14 en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco de los Juegos Suramericanos .

Desde la Organización de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se informó que, por cuestiones de organización, se modificará también el horario del partido entre Paraguay y Chile que se trasladará a las 17, en el mismo escenario deportivo.

En los encuentros se aplicarán los protocolos de seguridad vigentes para los eventos de fútbol en la Argentina. Además se recuerda que quienes hayan adquirido tickets previamente no deberán realizar ningún trámite para su validación.

Estrictas medidas de seguridad en el fútbol de los Juegos Suramericanos

Así Argentina buscará el pase a la final del torneo y de ganarle a Perú se asegurará al menos la medalla de plata.

Después de la primera fase, la pelea por las medallas de fútbol masculino en los Juegos Suramericanos 2026 empieza este miércoles con un marco distinto. El gobierno de Santa Fe confirmó que utilizarán medidas de seguridad más estrictas en el partido de Argentina y Perú, el evento más convocante de la jornada.

Uno de los voceros de la organización, Federico Angelini, explicó que el encuentro de semifinales del certamen se llevará a cabo bajo el protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De esta manera, el nivel de control en los accesos a la cancha de Newell's se incrementará para prevenir disturbios.

En primer lugar, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia remarcó que no se podrá ingresar al Coloso con ningún elemento contundente. A modo de ejemplo para marcar la diferencia, recordó que en los cotejos previos se permitía la entrada con equipos de mate, algo que no ocurrirá en la próxima fase de la competición.