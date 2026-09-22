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Oscar 2027: cuáles son las cuatro películas argentinas preseleccionadas para representar al país

Cuatro películas nacionales quedaron en carrera para representar a la Argentina. Solo uno de los filmes representará efectivamente al país

22 de septiembre 2026 · 19:20hs
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Ya se conocen las cuatro películas preseleccionadas para los Oscar

Ya se conocen las cuatro películas preseleccionadas para los Oscar

Se acerca una nueva edición de los Premios Oscar y la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina deberá elegir qué producción nacional competirá en la categoría “Mejor Película Internacional”. Hasta el momento, hay cuatro filmes preseleccionados para participar de la premiación y competir por el gran galardón del cine.

Vale recordar que el filme elegido para representar al país en 2026, tanto en los Goya como en los Oscar, fue “Belén”, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. Por su parte, la producción elegida para representar a la Argentina en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027 fue “La Virgen de la Tosquera”, dirigida por Laura Casabé.

En esta oportunidad, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina preseleccionó cuatro películas nacionales para los Oscar. Las candidatas son “El Partido”, de los directores Juan Cabral y Santiago Franco; “La Virgen de la Tosquera”, de Laura Casabé; “Nuestra Tierra”, de Lucrecia Martel; y “Parque Lezama”, dirigida por Juan José Campanella.

Una de las cuatro será elegida para representar a la Argentina en la categoría “Mejor Película Internacional”. Esto no significa que el filme pase a estar directamente nominado a los Premios Oscar, sino que será incluido en la preselección que luego definirá las nominaciones definitivas.

Los Oscar se realizarán el domingo 14 de marzo de 2027, por lo que la película seleccionada para representar a la Argentina se conocerá antes de esa fecha.

>> Leer más: Lucrecia Martel viene a Rosario para presentar su libro y su película

"El Partido"

El documental "El Partido" revive el Argentina-Inglaterra de México 1986. Basada en el libro homónimo que el periodista Andrés Burgo publicó en 2016, la película reconstruye el partido disputado el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca desde una mirada que trasciende el resultado deportivo.

El filme, dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, explora el contexto político, social y emocional que rodeó aquel encuentro, disputado apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, y muestra cómo ese partido quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de argentinos e ingleses. Un detalle simbólico atraviesa toda la obra: el film dura 91 minutos, exactamente el mismo tiempo que se jugó aquel encuentro en México.

Los principales narradores son Jorge Valdano y Gary Lineker, quienes reviven cada momento del partido mientras observan las imágenes originales del encuentro. Además, participan Ricardo Giusti, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y John Barnes. La película también incluye material inédito de los entrenadores Carlos Bilardo y Bobby Robson, además del testimonio del árbitro tunecino Ali Bennaceur, encargado de dirigir aquel recordado partido.

Por el momento, la producción no está disponible en ninguna plataforma. Se espera que llegue próximamente a Disney+.

>> Leer más: Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que llegó a Hollywood y ganó el Oscar

"La virgen de la Tosquera"

“La virgen de la tosquera”, la película dirigida por Laura Casabé y basada en cuentos de Mariana Enríquez, se convirtió en una de las producciones nacionales más convocantes del año, con un total acumulado de más de 85000 espectadores.

La historia sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas inseparables que viven en el conurbano bonaerense y están enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. En el verano de 2001, marcado por la crisis social y económica del país, irrumpe Silvia, una mujer mayor y más experimentada que despierta el interés de Diego y altera el equilibrio del grupo. Decidida a recuperarlo, Natalia recurre a su abuela Rita, quien la introduce en un mundo de hechizos y magia negra que cambiará sus vidas para siempre.

El filme está basado en dos relatos de Mariana Enríquez, incluidos en el libro “Los peligros de fumar en la cama”. Para la adaptación, la directora y el guionista Benjamín Naishtat (“Rojo”, “Puan”) eligieron “El carrito” y el texto que da nombre a la película.

“La virgen de la tosquera” combina el relato coming of age con elementos de terror. Construye una tensión creciente movilizada simultáneamente por el contexto cada vez más precario (donde el miedo a ser todavía más pobre prevalece) y el desencanto amoroso de Natalia. Como es propio de la literatura de Enríquez, hay elementos sobrenaturales vinculados a espiritualidades paganas y mitologías rurales. Una mixtura que la convierte en una película hipnótica, entretenida y potente.

La producción está disponible en HBO Max.

>> Leer más: El documental "El Partido" revive el Argentina-Inglaterra de México 1986: dónde verlo en Rosario

"Nuestra Tierra"

"Nuestra tierra" es la película más reciente de Lucrecia Martel, estrenada en salas en marzo pasado. Se trata de su primer largometraje documental, realizado a lo largo de más de diez años.

El filme utiliza como hilo conductor el proceso del juicio oral y público por el asesinato de Javier Chocobar, un comunero indígena Chuschagasta, asesinado en 2009 en Tucumán en el marco de una disputa territorial. El crimen, ocurrido durante un intento de desalojo por parte del empleado público Darío Amín y dos policías retirados, fue grabado en video.

Martel trasciende el formato del documental de juicio para explorar la raíz histórica y estructural del conflicto. A través de las voces y fotografías de la comunidad protagonista, la película relaciona este crimen en particular con lo que considera una "usurpación territorial" extendida desde el período colonial hasta la actualidad, poniendo en tensión las instituciones y la noción misma de "documento" sobre la que se fundamenta la historia de la República Argentina.

La película está disponible en Netflix.

"Parque Lezama"

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco y Agustín "Rada" Aristarán, "Parque Lezama" es una adaptación de la exitosa obra homónima, "I’m Not Rappaport", del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

La historia sigue a León Schwartz y Antonio Cardozo, dos hombres mayores que comparten un banco en el emblemático parque porteño. León es un militante político incansable, mientras que Antonio, casi ciego y al borde de la jubilación, prefiere mantenerse al margen de los conflictos.

Sus personalidades opuestas generan constantes choques, pero también profundas reflexiones sobre la soledad, la memoria y el paso del tiempo. Entre charlas llenas de humor, ternura y emoción, los protagonistas intentan desenredar conflictos aparentemente imposibles: buscan justicia social, enfrentan al narcotráfico y desafían el tiempo.

La producción se puede ver en la plataforma Netflix.

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