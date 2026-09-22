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Solari es la pieza que le faltaba ebn Newell's a la sociedad Cóccaro-Mazzantti

El autor del gol de la victoria sobre Platense aparece como un buen complemento para los compañeros más incisivos de la Lepra en el último tramo de la cancha

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

22 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Matías Cóccaro y Walter Mazzantti (semitapado) observan el festejo de Santiago Solari

Celina Mutti Lovera

Matías Cóccaro y Walter Mazzantti (semitapado) observan el festejo de Santiago Solari, tras señalar el gol en el triunfo de Newell’s.

El gol de Santiago Solari del domingo en el estadio de Platense fue relevante por varias razones. Sirvió para la primera victoria de Newell’s en condición de visitante y al mismo tiempo quebró la racha negativa sin goles del equipo rojinegro en la primera etapa. Fortaleció el espíritu del propio futbolista, que venía de errar un penal contra Vélez. Hay más. Es un síntoma de que la Lepra encontró un acompañante para Walter Mazzantti y Matías Cóccaro, una dupla que es fundamental para el desequilibrio ofensivo. Junto al futbolista que se incorporó a préstamo de Racing tienen el desafío de conformar un ataque con poder de gol, un déficit que tuvo hasta no hace tanto.

La urgencia de contar con un extremo se puso de manifiesto con la gestión que se realizó para que Solari se sume con el torneo en marcha y en el hecho de que juegue nada menos que el clásico a pocos días de sumarse al plantel de Frank Kudelka. Esta necesidad no le quita mérito, ni es para menospreciar, los primeros pasos que dio Thomas Ríos. El zurdo juvenil fue titular del equipo por la lesión que dejó afuera de las canchas a Walter Nuñez, quien ya está a disposición pero es suplente de Solari.

El peso de la trayectoria

El trío ofensivo que armó Kudelka desde el partido con Central propone mejores respuestas y aporta experiencia a un plantel con varios jóvenes. Es que acumulan varias temporadas en la primera división y no los sobrepasa la responsabilidad a Mazzantti (30 años), Cóccaro (28) y Solari (28). Tienen oficio para jugar bajo diferentes circunstancias, favorables o adversas.

Existe un entendimiento natural entre Cóccaro y Mazzantti. Se conocen de compartir varios años en Huracán. En Newell’s siguen desplegando esta capacidad para asociarse. Uno sabe de los movimientos del otro y cuáles son las características del compañero para explotar.

>> Leer más: Kudelka trazó el objetivo: "Tenemos una meta y es clasificarnos", dijo el DT de Newell's

El Zorro Cóccaro es el goleador rojinegro con 6 tantos, uno de penal. Mazzantti señaló un gol y dio una asistencia.

Entre ellos se ocuparon de darle volumen a la ofensiva del conjunto del Parque en la victoria sobre Platense. Cóccaro pivoteando. Sosteniendo la pelota o bajándola de cabeza. Mazzantti acelerando sobre el costado derecho. Fueron los destinatarios de los pelotazos que puso en práctica Newell’s para explotar los espacios que dejaba el fondo calamar.

La seña de Cóccaro a Solari

Así como Mazzantti le dio apertura al equipo por la derecha, Solari lo hizo por la izquierda. El gesto de Cóccaro con la mano a Solari para que se abriera en una jugada en particular durante el primer cuarto de hora del partido fue como si hubiese actuado para una reacción de su compañero. Hasta allí había tenido una incidencia menor en el desarrollo del juego.

Solari levantó su nivel. Minutos después de la seña del Zorro, fue a buscar a espaldas del lateral Agustín Lagos un inteligente zurdazo cruzado que metió Rodrigo Herrera. En el uno contra uno, situación en la que se espera que desnivele, desparramó al defensor, con Ignacio Vázquez quedando también en el piso, y la metió fuerte en el arco de Juan Pablo Cozzani.

Gol y revindicación del penal fallido

Solari necesitaba el gol. No solo porque es vital para todo delantero. El penal que pidió patear la fecha anterior, contra Vélez, se lo detuvo Tomás Marchiori y lo dejó en deuda. Es que si bien cualquiera puede fallar, el hecho de que lo desperdiciara lo dejó expuesto. Kudelka tampoco aclaró por qué no lo ejecutó Cóccaro, aunque mencionó que estaba con un golpe.

>> Leer más: La meta de la clasificación requería de Newell's una respuesta en la cancha y en el resultado

La conquista es un impulso para el propio futbolista, quien fue reemplazado en el segundo tiempo porque su presencia fue decayendo con el paso de los minutos. Cóccaro también fue perdiendo trascendencia y salió, como Mazzantti, aunque en su caso continuó desplegando desequilbrio hasta que le tocó dejar la cancha.

Antes de que salieran, Mazzanti protagonizó una gran jugada individual, corriendo de derecha hacia el medio para una asistencia a Cóccaro, que quedó cara a cara con Cozzani y la tiró muy alta.

Esta sociedad es a donde Solari se integra poco a poco. A 6 fechas del final de la etapa clasificatoria, con la fase final como meta, Newell’s los requiere en plenitud. Están por el buen camino.

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