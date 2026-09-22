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Antes de la final con Central, el DT de Estudiantes le mete presión al árbitro: "Espero que esté a la altura"

Alexander Medina cuestionó los últimos arbitrajes y el uso del VAR. "Hay mucha confusión, no sé cuál es el criterio para tirar líneas", dijo

22 de septiembre 2026 · 17:41hs
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Alexander Medina culpó al árbitro por la derrota de Estudiantes ante Lanús y abrió el paraguas para el partido con Central.

Alexander Medina culpó al árbitro por la derrota de Estudiantes ante Lanús y abrió el paraguas para el partido con Central.

"Darío Herrera es un árbitro mundialista y espero que esté a la altura". Con esta frase, el entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, pareció meterle presión a quien dirigirá la final de la Supercopa Internacional entre el Pincha y Central.

El partido se jugará el sábado 26, a las 16, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Central llega como ganador de la tabla anual de 2025 y Estudiantes como vencedor del Trofeo de Campeones.

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Estudiantes viene de perder como visitante contra Lanús por el torneo Clausura por 2 a 1 y está lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. En cambio, es semifinalista en la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará al poderoso Flamengo.

El Cacique Medina habló después de la derrota ante Lanús y consideró que las decisiones del árbitro Nicolás Ramírez incidieron en el resultado.

“No me gusta hablar de los árbitros en la derrota, pero lo de Ramírez no me gustó para nada", dijo. Y añadió: "Venía de dirigirnos muy mal por la Copa Argentina y ante Lanús volvió a suceder”.

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Críticas al uso del VAR

Según informó el diario digital 0221 de La Plata, Medina profundizó sus críticas al uso del VAR y comparó una de las acciones del encuentro ante Lanús con lo ocurrido en la victoria de Central sobre Argentinos Juniors, donde una decisión de la tecnología tuvo incidencia en la anulación de un gol ante del Bicho ante el Canalla.

No me gusta hablar de los árbitros en la derrota, pero lo de Nicolás Ramírez no me gustó nada No me gusta hablar de los árbitros en la derrota, pero lo de Nicolás Ramírez no me gustó nada

“Hay mucha confusión con lo que está pasando en el fútbol argentino. No se cuál es el criterio para tirar líneas”, sostuvo el entrenador.

Más adelante, añadió: “La actuación de Ramírez incidió claramente en el resultado y eso me preocupa muchísimo de cara a la final del sábado y al partido del jueves que viene con Platense por la Copa Argentina. Y remató: "Herrera es un árbitro mundialista y espero que esté a la altura”, afirmó.

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