Santa Fe: hallan a una mujer asesinada en el barrio Siete Jefes La Policía de Investigaciones no descartó que se haya tratado de un crimen en ocasión de robo. 22 de septiembre 2026 · 16:49hs

La casa donde fue hallada la muer muerta.

Una mujer mayor de edad fue hallada muerta en su domicilio del barrio Siete Jefes, en la ciudda de Santa Fe. La víctima, Pilar M , estaba en el interior de la vivienda de Laprida y Pedro Ferré. La Policía de Investigaciones no descartó que se haya tratado de un crimen en ocasión de robo.

Su hermana fue hasta la casa ante la falta de respuesta a distintos mensajes que le envió y al llegar se comunicó a la central de emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales de la Comisaría 3° y de la Estación Policial Centro (EPC) que preservaron el lugar.

Efectivos de la brigada de Orden Público buscaron dialogar con vecinos del barrio que pudieran aportar información sobre la última vez que tuvieron contacto con la mujer y también verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia de la zona tanto públicas como privadas que pudieran aportar imágenes, las cuales serán cruciales en el caso que se haya tratado de una muerte violenta para llegar a identificar a él o los asesinos. Se sumaron al trabajo los pesquisas de la Brigada de Femicidios de la PDI.

Además, se encargaron de la constatación sobre la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona. También se ordenaron la realización de los peritajes criminalísticos, y luego el traslado del cadáver la morgue judicial para la realización de la necropsia. Los peritajes criminalísticos serán realizados por los agentes del área Científica de la PDI.