La Capital | Política | Patricia Bullrich

Bullrich expuso sus diferencias en la mesa política

La jefa del bloque libertario en el Senado mantuvo su posición, pero le pidieron que canalice internamente las críticas

22 de septiembre 2026 · 19:21hs
Google Seguir a La Capital en Google
La mesa política del gobierno intentó contener a Patricia Bullrich.

La mesa política del gobierno intentó contener a Patricia Bullrich.

La mesa política se reunió esta tarde en la Casa Rosada para intentar ordenar las diferencias internas que surgieron tras la presentación del presupuesto 2027, que incluyó un fuerte ajuste en materia de discapacidad.

El encuentro se desarrolló con el jefe del Estado, Javier Milei, en Nueva York, y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el país para atender distintos compromisos políticos.

La discusión por discapacidad se inició a partir de la inclusión del capítulo VI en el proyecto que, entre otros puntos, deroga parcialmente la ley de emergencia y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas.

Tanto la senadora Patricia Bullrich como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvieron que no conocían los detalles del proyecto hasta su ingreso al Congreso. La inclusión del articulado que implicaba un profundo recorte generó polémica interna por el reclamo de los aliados.

El malestar de Bullrich

Según se supo, la senadora expuso su malestar durante el intercambio y la reducida mesa le pidió "canalizar" las discusiones internamente y evitar el afuera.

Es que, fiel a su estilo, Bullrich cuestionó públicamente la dinámica y advirtió sobre la posibilidad de que el oficialismo vuelva a cometer “errores forzados”.

En ese marco, la senadora mantuvo contrapuntos con distintos sectores y apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

No obstante, no pudo trasladarles sus reclamos debido a la ausencia de los Caputo en el intercambio de la reunión.

Según planteó Bullrich, los principales puntos polémicos del presupuesto deberían haber sido materia de conversación durante la reunión de la mesa política de la semana pasada.

En la administración libertaria buscaron bajar el tono a las diferencias y las encuadraron como parte de la dinámica interna de la gestión. “Patricia es Patricia”, justificó un funcionario.

La reunión también estuvo atravesada además por las recientes salidas del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, “por motivos personales”, y de Belén Agudiez, quien dejó la Subsecretaría de Planificación General bajo el mismo argumento.

El temario contempló además el esquema de tratamiento de la ley de soberanía nacional, enviada recientemente al Congreso, los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría.

De la reunión participaron, además de Karina Milei, Bullrich, Santiago Caputo y Menem, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Noticias relacionadas
pullaro confirmo que no viajara a francia con milei y los gobernadores

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

El canciller Pablo Quirno impulsó la “protesta formal” por Malvinas en medio de la Asamblea de la ONU.

Malvinas: la Argentina presentó una "protesta formal" en medio de la Asamblea de la ONU

Diego Spagnuolo ingresó a la gestión pública por ser el exabogado de Javier Milei.

Andis: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Pablo Di Liscia fue designado este martes como nuevo secretario nacional de Discapacidad. 

El gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

Ver comentarios

Las más leídas

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Lo último

Desarrollo deportivo: 22 provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal

Desarrollo deportivo: 22 provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal

Juegos Suramericanos, día 11: con fútbol y tenis, agenda del miércoles de los rosarinos

Juegos Suramericanos, día 11: con fútbol y tenis, agenda del miércoles de los rosarinos

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer

Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

El acusado por los crímenes del arquitecto Joaquín Pérez y del comisionista Ariel Simoncini afronta un pedido de prisión perpetua
Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas
El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV
Información General

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones
Información General

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres
La ciudad

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores
Política

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe
Juegos Suramericanos

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Ovación
Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Por Leandro Garbossa
Ovación

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

Policiales
Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas
Policiales

Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

Santa Fe: hallan a una mujer asesinada en el barrio Siete Jefes

Santa Fe: hallan a una mujer asesinada en el barrio Siete Jefes

Casilda: Don Beto, imputado por liderar un grupo que vendía cocaína y marihuana

Casilda: Don Beto, imputado por liderar un grupo que vendía cocaína y marihuana

Pity Álvarez protagonizó un choque contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

La Ciudad
Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales
La Ciudad

Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la exruta 9
La región

Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la exruta 9

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario
La Ciudad

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario
La ciudad

Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario

Cadetes: el 70 % usa moto y la mitad tiene secundario completo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cadetes: el 70 % usa moto y la mitad tiene secundario completo

Lo acusan de amenazar a una mujer y herir a un chico con rifle de aire comprimido
Policiales

Lo acusan de amenazar a una mujer y herir a un chico con rifle de aire comprimido

Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir
Zoom

Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas
Policiales

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas

Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Con apoyo del Reino Unido, Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras
Política

Con apoyo del Reino Unido, Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN
La Ciudad

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN

Biocombustibles: un paso en el Senado hacia la nueva regulación
Agro

Biocombustibles: un paso en el Senado hacia la nueva regulación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central
Ovación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila
La Ciudad

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
La Región

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales
Juegos Suramericanos

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino
Información General

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia
Política

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia