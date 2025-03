El padre de Franco Colapinto confesó su frustración porque el hijo es piloto suplente en la Fórmula 1

Aníbal Colapinto, padre del piloto argentino Franco Colapinto , confesó que se siente frustrado porque su hijo no corre en la temporada actual de la Fórmula 1. El joven piloto, actualmente se desempeña como piloto suplente en el equipo Alpine F1 Team.

"Hasta los dueños de la Fórmula 1 dicen que no puede ser que Franco no esté en la Fórmula 1", declaró Aníbal Colapinto, quien dejó en claro así el reconocimiento al talento de su hijo por parte de figuras prominentes del deporte motor.

“Este chico vino a cambiar la Fórmula 1, me decía un periodista la otra vez, y hasta los propios dueños de la Fórmula 1 dicen que no puede ser que no esté. Es descontracturado, dice lo que siente, aunque lo reten lo dice igual. Es él y va a seguir siendo así toda la vida”, expresó.