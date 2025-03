Franco Colapinto recibió un elogio inesperado: "Me encanta"

"Me encanta Franco y está trabajando extremadamente bien. Estoy seguro de que tiene su lugar en la parrilla, pero no deberíamos olvidar que todos los equipos tienen un piloto reserva. Yo fui piloto reserva en Red Bull, fui piloto reserva en Toro Rosso y quería el asiento de los pilotos oficiales. Me caían bien, pero no estoy aquí para ver, estoy aquí para correr", comentó Gasly en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.