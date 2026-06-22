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El cowboy Messi y sus vaqueros, al ruedo en el plato volador de Dallas

Argentina enfrenta a Austria en el estadio futurista del estado de Texas en busca de dar un paso más hacia los 16avos de final del Mundial

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

22 de junio 2026 · 06:00hs
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Lionel Messi comanda la batuta en el gran triunfo de Argentina sobre Argelia en el debut.

AP

Lionel Messi comanda la batuta en el gran triunfo de Argentina sobre Argelia en el debut.

En Dallas el calor es insoportable y el sol parece estar más cerca de la Tierra, pero la vida igual es bella. Las altas temperaturas, con sensación térmica de hasta 40 grados, no son un problema para los habitantes de esta ciudad majestuosa del estado de Texas, porque todo tiene aire acondicionado, hasta el futurista estadio mundialista, donde se cierra el techo y se activa la refrigeración. En este contexto de fútbol de salón VIP a gran escala, la Argentina de Lionel Messi su segundo partido, a las 14, ante Austria buscando meterse en los 16avos de final. Aquí, donde impera la cultura del rodeo, los cowboys y la música country, por unos días el fútbol copó la atención de todos.

Argentina empezó el Mundial de la mejor manera. No es sencillo el debut y vaya si lo sabe este equipo, porque lo sufrió en carne propia en Qatar 2022, donde la película terminó con la copa en los brazos de los albicelestes, pero el primer escalón fue el porrazo con Arabia Saudita. Esta vez, la historia fue diametralmente opuesta ante Argelia, con la tripleta histórica de Lionel Messi para ser el máximo goleador en Mundiales junto al alemán Klose con 16 gritos y con todo el torneo por delante.

Argentina es uno de los grandes candidatos. Por eso carga con la presión de salir a ganar siempre y tiene que hacerlo ante todos rivales afilados, que tienen poco para perder y buscan ser la tapa de los diarios.

El manejo de Scaloni

Scaloni hasta ahora manejó con precisión de cirujano está presión que recae sobre el equipo defensor del título y al DT se lo vio natural, feliz y también emocionado. Esta confianza, tranquilidad y hambre de más gloria se la transmite al plantel en cada práctica y, en especial, en cada partido. Prohibido relajarse parece ser la premisa.

>>Leer más: Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Nahuel Molina tiene muchas chances de meterse en el equipo titular, en lugar de Gonzalo Montiel.

Nahuel Molina tiene muchas chances de meterse en el equipo titular, en lugar de Gonzalo Montiel.

Ahora el escollo se llama Austria, un rival europeo de cuidado que viene de vencer 3 a 1 a Jordania. Lo que Argentina sabe de antemano es que si gana y luego Jordania no vence a Argelia, el martes a las 00.00 en San Francisco, será primero del grupo y jugará su partido por los 16avos de final en Miami, ante el segundo del grupo de España, Arabia, Uruguay y Cabo Verde.

Pero más vale pensar en el paso a paso y primero está Austria, con un Messi que tendrá un partido más que especial tras lo que fue la memorable actuación ante Argelia, con tres goles con su sello de autor, y lo que sobrevino con los desagradables rumores sobre la salud de Jorge, el papá de Lionel.

Argentina está a pleno

Argentina logró recuperar a los jugadores que arrastraban molestias y esta es otra fortaleza para lo que viene, ya que es un torneo que será extenuante, no sólo por el calor sino también por las distancias.

Igual, la selección jugará ahora en Dallas sus próximos dos compromisos. Justo donde Diego Armando Maradona, nada menos, confió que “me cortaron las piernas” en la previa del partido ante Bulgaria en el Mundial de 1994.

>>Leer más: El precio de la pasión: a base de pollo frito, la billetera argentina para ver el Mundial

Para la forma de jugar albiceleste el intenso calor puede no ser tan dañino, ya que es un equipo que no apuesta al vértigo y a la velocidad constante, sino que hace gala de un fútbol de posesión, de tenencia sostenida y que espera el momento justo para la estocada.

Los hinchas de Argentina se hará oír en el estadio de Dallas, donde la Scaloneta irá por su segunda victoria en el Mundial.

Los hinchas de Argentina se hará oír en el estadio de Dallas, donde la Scaloneta irá por su segunda victoria en el Mundial.

Ya se vio en el primer partido ante Argelia y en otros varios de este Mundial que hay pasajes del juego donde el ritmo baja casi a cero, que hay momentos en que los dos equipos ponen el freno de mano hasta tomar oxígeno y empezar de nuevo.

El respaldo de los hinchas

Argentina tendrá además el respaldo de la gran mayoría en el Dallas Stadium, una obra impactante con techo retráctil ubicado en la zona de Arlington. Es el hogar de los Dallas Cowboys de la NFL y ahora será la casa de Messi y compañía. Y claro que los que no son argentinos irán especialmente a ver a Leo, la leyenda del fútbol mundial que llegó al récord de estar en seis copas del mundo.

Argentina va por un paso más en su cruzada mundialista, sabiendo que nada será sencillo, pero que tiene potencial para vulnerar a los rivales de turno. Además, tiene al mejor del mundo. Y de yapa está la marea de hinchas albicelestes, que desafiando a la macro y a la micro economía, siempre encuentran un billete en la galera para decir presente, incluso aquí, en la lejana y calurosa Dallas.

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