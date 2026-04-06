El Juan Manuel Fangio respondió de nuevo con el Turismo Nacional y está listo para ir por mucho más

El autódromo Juan Manuel Fangio creció, la gente acompañó aún en la lluvia y en un día que reúne a la familia, y es momento de volver a empujar por el TC

El Corolla de Facundo Ardusso, del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, dio cátedra en Rosario. Detrás, el público expectante en el Juan Manuel Fangio pese al mal clima. Aprobado.

El autódromo Juan Manuel Fangio , aquel inaugurado en 1982 cuando a su alrededor no había nada, fue mutando con los años y hoy puede decirse que representa un orgullo para Rosario . Cuando se unieron dos gobiernos del mismo signo político en la ciudad y en la provincia, se lo impulsó hasta darle la forma que hoy tiene: un circuito de 4.000 metros, técnico, desafiante, de un curvón único en el país que une dos rectas que se hacen a fondo y que, sobre todo, convoca, atrae al público de la ciudad y su enorme zona de influencia. Que recibió la fiesta del Turismo Nacional y no debe archivar el proyecto de volver a traer al Turismo Carretera , que debe ser sede de todas las carreras más importantes del país y la región.

Se invirtió mucho en el Fangio, se hicieron muchas obras de insonorización para respetar a todos los vecinos que se instalaron mucho después de su inauguración. Todo luce acorde, muy buenos boxes, lugar inclusive para acampar y ahora, una obra necesaria de la doble traza de la avenida Jorge Newbery que ya alcanzó hasta el ingreso y más, viniendo del este o el oeste.

Y una más, el sábado se inauguró el primer palco sensorial que pudo cobijar a niñas y niños con autismo, una iniciativa de TGD Padres Rosario TEA, con apoyo del autódromo y la ciudad.

Las otras categorías que llegarán al Juan Manuel Fangio

El próximo 3 de mayo llegará la categoría que supo ser estrella y busca reciclarse: el TC 2000. Lo hará junto al Top Race, otra que supo de mejores días. Ambos son conducidos por los mismos y le meten ganas. Seguro que el público acompañará de nuevo.

Como el 14 de junio, cuando llegue el Turismo Pista, hermano menor del Turismo Nacional, hoy bajo la misma órbita. O en los zonales de las Agrupadas.

De hecho, pese a ser fin de semana largo de Pascuas, a que tal vez varios viajaron pese a la crisis económica u otros apostaron a un almuerzo en familia por la semana religiosa, mucho público copó las tribunas, los boxes y el talud del final de la recta. Soportó inclusive la lluvia de la mañana, como los muchos que instalaron carpas en la zona de la segunda chicana.

Un público ávido de carreras

Hay público ávido de carreras en Rosario y su región, tuerca por excelencia. El TN fue una clara muestra por la cantidad de pilotos y equipos santafesinos. Uno de ellos, Santino Balerini, le dio a la ciudad un podio.

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Por eso, por el impacto que significaría, económico y de movimiento de gente, se debe apoyar el regreso del TC, como en su única visita del inolvidable 5 de mayo de 2019. Se sabe que las autoridades del autódromo hicieron gestiones. También para el TC Pick Up y el TC Mouras. Hace falta apoyo público y privado. Se pudo entonces, se podría ahora que se evolucionó bastante.

Rafaela volverá a tener TC en junio, San Nicolás seguramente, Paraná está, Concepción del Uruguay ya fue. Rosario debe anotarse.