El joven motociclista Lorenzo Somaschini cumpliría hoy 10 años

Es un día especial. Un miércoles particular. No es un 17 de julio más en el calendario de la familia Somaschini. Lorenzo estaría cumpliendo hoy 10 años. Sin embargo, en esta jornada los padres y familiares conmemoran su primer mes de ausencia tras ese fatídico accidente en Interlagos mientras hacía lo que amaba y apasionaba: correr en motos. Lolo ya no está, pero dejó un recuerdo inolvidable. Una sonrisa infinita y un amor eterno en el alma de sus seres más cercanos.