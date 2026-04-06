El insólito caso de Barracas Central: enfrentará a un equipo sin DT y con jugadores sub-20

El Guapo hará su debut absoluto en la Copa Sudamericana este martes, pero enfrente tendrá a un Vasco Da Gama totalmente alternativo

Barracas Central tendrá la primera participación en una copa internacional de toda su historia esta temporada con su debut en la Copa Sudamericana , en la que hará su estreno este martes ante Vasco Da Gama en el estadio Florencio Sola de Banfield.

A horas del debut del Guapo, el entrenador del conjunto brasileño, Renato Gaúcho, confirmó que no viajará a Buenos Aires para este partido y convocó a una delegación integrada en su mayoría por juveniles .

Los habituales titulares del equipo carioca se quedarán en Río de Janeiro trabajando bajo las órdenes del DT, quien fue claro y explicó los motivos de su decisión: “ No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belém . Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega”.

Entre los convocados aparecen 11 futbolistas sub-20 , de los cuales solamente Zuccarello, Avellar y Andrey Fernandes hicieron su debut en la primera división de Vasco Da Gama . A su vez, el lateral uruguayo Puma Rodríguez también estará presente ante Barracas debido a que cumplirá una fecha de suspensión en el Brasileirao.

Primera vez en nuestra historia, jugando la CONMEBOL Sudamericana. Esto es Barracas. Esto es El Guapo. pic.twitter.com/kSF6fcexqF

Cabe destacar que Vasco visitará a Remo el próximo sábado por la fecha 11 del Brasileirao, por lo que deberá viajar a Belém, capital del estado de Pará, en la entrada a la parte baja del Amazonas, en el extremo norte del país.

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Una problemática para los clubes de Brasil

El exigente campeonato Brasileirao plantea un complicado desafío para sus equipos, quienes en distintas circunstancias deben disminuir la atención de las copas internacionales para no sumar dificultades en el plano local.

Las enormes distancias que deben recorrer algunos clubes, como en este caso Vasco Da Gama, pone en riesgo el descanso de sus futbolistas, por lo que necesitan planteles más amplios para mantener la doble competencia.

Gaúcho optó por enviar un equipo alternativo para enfrentar a Barracas en esta primera fecha de la Sudamericana, debido a que pone como prioridad el torneo local, donde marcha 11º con 12 puntos en 10 partidos, apenas 4 unidades por encima de la zona de descenso directo.