Frank Kudelka: "El equipo avanzó en el juego y fue de lo mejor hasta el momento"

El DT de Newell's se fue conforme con sus jugadores en la victoria en Santiago del Estero, más allá del sufrimiento. “Fuimos prolijos en ambas áreas”, destacó

El partido que hizo Newell’s no resultó uno más para Frank Kudelka, más allá de la trascendencia de la victoria en condición de visitante conseguida en el estadio Madre de Ciudades. “Fue de lo mejor hasta el momento” , destacó el entrenador sobre la producción rojinegra en Santiago del Estero, a la vez que subrayó que “el equipo avanzó en el resultado y en el juego”.

“Hoy el equipo avanzó en resultado y en juego. Más allá del riesgo del segundo tiempo (el descuento de Central Córdoba), el equipo supo defender el partido. Hay momentos que hay que saber defender. Y fuimos prolijos en jugadas aéreas”, precisó el entrenador.

“El primer tiempo tuvimos un buen funcionamiento. Fue un equipo prolijo, valiente, encontró los espacios. Fue de lo mejor hasta el momento”, planteó como balance el técnico rojinegro sobre el funcionamiento de la Lepra desde que está a cargo.

El entrenador consideró que, con las cantidad de ocasiones que generó el equipo contra el Ferroviario, no debió sufrirse tanto para obtener los tres puntos en suelo santiagueño. “Tuvimos muchas situaciones de gol como para definirlo antes y no recién en la última jugada (por el gol de Francisco Scarpeccio)”, declaró.

Kudelka sostuvo que el triunfo tiene importancia en el aspecto numérico, para la tabla, pero también en el anímico. “Es un momento emocional que no nos gusta a nadie y esto alimenta a seguir”, destacó.

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El entrenador continuó con el análisis de lo sucedido en el encuentro del domingo por la noche y resaltó el desempeño del conjunto en la valiosa victoria conseguida en Santiago. “Tuvimos facetas buenas en posesión del balón, en definición de jugada. Cuando nos hicieron el gol y nos pusieron emocionalmente incómodos, el equipo tuvo orden”, consideró.

“El segundo tiempo estaba el partido controlado. Lo hicimos muy bien. El gol dio incertidumbre. Pero le doy valor a lo bueno”, declaró.

“Solo queremos ganar”

Kudelka habló de la situación complicada en la que se encuentra Newell’s y aseguró que no están pendientes en todo momento de lo que sucede con los otros equipos también complicados con el descenso. “No hablamos si gana u otro. Falta todo un año. Solo queremos ganar, y hacerlo con dos triunfos consecutivos no es poco”, declaró.

Acerca de las varias modificaciones que realizó en la formación titular que presentó en Santiago del Estero en relación al anterior partido del Apertura, sostuvo: “No tenemos una alineación solidificada para tenerla en cuenta de un partido a otro. Resalto la competencia interna. A partir de eso vamos a mejorar. Hoy los cambios fueron satisfactorios. Los cambios nos dan competencia”.