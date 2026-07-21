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Cobertura médica para jubilados: cómo afiliarse a Pami

Los detalles acerca de los tipos posibles de afiliación a Pami y el proceso para recibir la cobertura. Quiénes pueden iniciar el trámite

21 de julio 2026 · 16:24hs
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Con la afiliación a Pami

Con la afiliación a Pami, el jubilado puede acceder a médicos profesionales, estudios y medicamentos 

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como Pami, es la obra social más grande de Latinoamérica. Su programa tiene como objetivo brindar asistencia médica integral a las personas mayores para mejorar su calidad de vida. Es por esto que entre jubilados y pensionados siempre es vista con buenos ojos la posibilidad de afiliarse.

Pami está abierta a seguir agrandando su comunidad y ofrece en su portal web la posibilidad de tramitar la afiliación desde cualquier punto del país. Es así que jubiladas/os, pensionadas/os, sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes de guerra pueden iniciar el proceso de afiliación para acceder a los servicios y prestaciones de Pami.

Al ingresar a la obra social, el afiliado puede elegir su médico de cabecera que será la puerta de entrada a todas las prestaciones. Así, podrá realizarse estudios y prácticas médicas en todo el país y acceder a medicamentos de forma gratuita o con alta cobertura. Del mismo modo el afiliado podrá participar de talleres cuidados, cursos universitarios “Upami”, actividades culturales y recreativas.

Al mismo tiempo, Pami garantiza una constante y efectiva comunicación con sus afiliados. De modo que cualquier consulta o emergencia siempre podrá ser abordada desde los múltiples canales de comunicación que ofrece la obra social, online, a través del teléfono y presencial en sus agencias.

>>Leer más: Alerta por estafas en Pami: la guía oficial para evitar engaños a jubilados

Tipos de afiliación a Pami

1- Afiliación titular definitiva

Está dirigida a personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y cuyos aportes de salud sean en favor de PAMI.

2- Otras afiliaciones titulares

Son afiliaciones para personas mayores de 70 años sin beneficio previsional; personas que cobran un beneficio previsional italiano y se encuentran en Argentina; personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo del 2001 y personas que necesitan la cobertura médica y se encuentran tramitando su beneficio previsional en la ANSES.

Dentro de este tipo, existen diversas opciones:

  • Afiliación provisoria: Para aquellas personas que necesitan contar con la cobertura médica que brinda PAMI y se encuentran tramitando un beneficio de Jubilación o Pensión ante la ANSES.
  • Afiliación para mayores de 70 años: Para aquellas personas mayores de 70 años y que carezcan de beneficio previsional.
  • Cobertura médica temporal por viaje a Italia: Para aquellas personas afiliadas que viajan a Italia. La cobertura tiene validez por noventa días, y de ser necesario podés solicitar su renovación.
  • Afiliación provisoria por ART (accidente de trabajo): Se otorgan a personas que tuvieron un accidente de trabajo y que el mismo haya ocurrido a partir del mes de Marzo de 2001.
  • Convenio italo-argentino (para italianos): Para aquellas personas que cobran jubilación o pensión italiana y se encuentran en el país. Puede ser transitoria o permanente.

3- Afiliación de personas a cargo del titular

Esa persona puede ser:

  • Cónyuge
  • Uniones convivenciales (concubina/o y/o unión civil)
  • Hija/o (de la persona titular o esposa/o) menor de 21 años
  • Hija/o con discapacidad (de la persona titular o esposa/o)
  • Hija/o estudiante hasta los 25 años
  • Nieta/o con discapacidad
  • Madre o padre del titular
  • Hijos de un menor a cargo del titular
  • Personas bajo guarda, tutela o curatela a cargo del titular
  • Abuela/o o familiares del titular

>>Leer más: "Mi Pami" para jubilados: cómo realizar trámites online a través de la app

Cómo afiliarse a Pami

1- Acceder al portal web oficial de Pami (pami.org.ar) y buscar en la sección de “servicios" la opción “Afíliate a PAMI”. También es posible ingresar directamente en www.pami.org.ar/afiliateapami.

2- Ya en la sección de afiliación, Pami presenta algunas de las ventajas de la asociación y posibilita una opción en azul que dice “Quiero afiliarme”. Ingresar en ella.

3- Para comenzar el trámite, es preciso seleccionar un tipo de afiliación. Las opciones son 3: “Afiliación titular definitiva”, “Otras afiliaciones titulares” o “Afiliación de personas a cargo del titular”. Elegir la que se desea y apretar el botón “Seleccionar”.

4- Cada sección tiene sus requisitos y exige cierta documentación. Es importante leer con atención y conseguir todo lo solicitado. Toda la información queda aclarada en la misma página. Algunos trámites son 100% online y otros necesitan atención en agencia. Allí mismo, se presentan 4 opciones: Iniciar el trámite vía web, solicitar turno para atención en agencia, realizar reclamo y consultar el estado del trámite. Elegir el que corresponda según el caso.

5- En caso de iniciar el trámite de forma online, es preciso rellenar sucesivamente la información que se pide y apretar en “Continuar” cada vez que quede completa la página. La misma web va llevando al usuario por el “paso a paso”.

En caso de sacar turno para la atención en agencia, es importante reunir la documentación necesaria para poder llevarla el día del encuentro y presentarla en las oficinas.

Si existe alguna duda o dificultad en el proceso de afiliación, es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138. También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.

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