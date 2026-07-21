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Tenis: en Sorrento Open y Approach, la FST arrancó la segunda parte del año

Luego del receso invernal, los menores volvieron a la cancha y mostraron un tenis de buen nivel con actuaciones destacadas

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

21 de julio 2026 · 16:16hs
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Después del receso invernal

Después del receso invernal, los chicos volvieron a la cancha para jugar el V Abierto de Menores. En la foto, Agustín Osorio, simón Ghersi, Marcos Nadal y Darian Silva.
Lorenzo Joaquín Rodríguez

Lorenzo Joaquín Rodríguez, finalista, y Joaquín Aguilar Cardozo campeón del Future M15 de Villa Constitución

Volvió el tenis tras el receso invernal. La Federación Santafesina de Tenis (FST) puso en marcha la segunda parte de su calendario oficial con la disputa del V Abierto de Menores, torneo que se disputó en simultáneo en Sorrento Open y Approach,

El certamen reunió a cerca de 150 jugadores de las categorías Sub 12 a Sub 18, tanto en damas como en caballeros, que protagonizaron un intenso fin de semana de competencia en las canchas de ambos clubes.

El torneo significó el regreso de la actividad oficial y dejó un elevado nivel de juego, con muy buenas actuaciones de representantes de distintos clubes de la región. Además de la competencia, los Abiertos de Menores tienen un valor clave dentro del circuito, ya que permiten sumar puntos para el ranking de la FST, clasificación que determina el acceso a los torneos Regionales y, posteriormente, a los Campeonatos Nacionales de cada categoría.

Resultados en Sorrento Open y Approach

Los resultados que arrojó el V Abierto de Menores son los siguientes:

Varones

Sub 12: Tomás Corte Fraga superó a Gino Sala 6/2 y 6/4; en dobles Dellore/Corte a Sala/Ronsoni por 9/5.

Sub 14: Pedro Robledo a Tizziano Valerio 6/4 y 6/1; en dobles Robledo/Valerio a Benicio/Dellore por 9/3.

Sub 16: Darian Silva a Manuel Elias 6/3, 3/6 (13/11); y en dobles Silva/Nadal a Osorios /Ghersi por 9/8.

Sub 18: Estanislao Carubia a Nahuel Fossatti 2/6, 6/3 y 10/5; y en dobles Carubia /Dri a Calderon /Roldan por 9/2.

Mujeres

Sub 12: Matilda Raillon venció a Lina Pratti 6/2 y 6/0; y en dobles Raillon /Pratti a Mainardi/Pittori 9/1.

Sub 14: Jualiana Perona a Isabella Andino 6/0 y 6/0; y en dobles Perona/Bua a Andino/De los santos 9/2.

Sub 16: Margarita Miño a Martina Vázquez 6/4 y 6/0, y en dobles Miño/Vázquez a Stranieri /Cesolari 9/6.

Lo que viene: el Torneo Regional

La próxima cita será el Torneo Regional, que se disputará del 23 al 26 de julio en Regatas Rosario y Remeros Alberdi. Allí, los mejores jugadores buscarán ratificar su nivel de tenis y asegurar su lugar en el Campeonato Nacional, previsto para agosto en Córdoba, uno de los eventos más importantes del país para el tenis de menores.

Tenis de nivel en el Future M15 Villa Constitución

En las instalaciones del Club Náutico Villa Constitución concluyó con un gran éxito, el Future M15 Villa Constitución 2026, certamen que continúa consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

El torneo, perteneciente al circuito ITF y donde estuvo en juego la Copa Sciarresi Repuestos, reunió a jugadores de distintos países, otorgó puntos para el ranking ATP y repartió 15 mil dólares en premios, ofreciendo durante toda la semana un tenis de alto nivel. Paralelamente la competencia posicionó a Villa Constitución en el calendario internacional del tenis profesional y representó un importante impulso para la actividad deportiva, turística y comercial de la ciudad.

Lorenzo Joaquín Rodríguez, finalista, y Joaquín Aguilar Cardozo campeón del Future M15 de Villa Constitución

Lorenzo Joaquín Rodríguez, finalista, y Joaquín Aguilar Cardozo campeón del Future M15 de Villa Constitución

La organización estuvo a cargo de los directores del torneo Lucas Mazzei, Esteban Spinetta y Waldo Crocco, quienes, junto a todo el equipo de trabajo, llevaron adelante una competencia que recibió una respuesta excepcional del público. El torneo contó además con el acompañamiento de sponsors, instituciones y voluntarios, cuyo trabajo fue fundamental para el desarrollo de una semana de competencia que se llevó adelante con un alto nivel organizativo.

“La concurrencia de espectadores durante toda la semana fue sobresaliente. Vecinos de Villa Constitución y de localidades cercanas acompañaron cada jornada, generando un marco inmejorable para un evento internacional de estas características”, expresó Esteban Spinetta. Luego agregó que “el éxito de esta primera edición reafirma el compromiso de la organización con el crecimiento del tenis en la región, proyectando al torneo como una cita destacada dentro del calendario internacional”.

El campeón del certamen fue el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, quien venció en la final al argentino Lorenzo Joaquín Rodríguez por 6/4 y 6/0. En la competencia de dobles, en tanto, el título quedó en manos de la dupla integrada por Murkel Dellien (Bolivia) y Lorenzo Joaquín Rodríguez (Argentina), que superó a Segundo Goity Zapico (Argentina) y Tadeo Meneo (Argentina) por 7/6 (1) y 6/2.

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