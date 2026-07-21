Los asados de la Scaloneta: "Los libros dicen que no, pero no cómo lo evitás"

Los videos de los jugadores y cuerpo técnico de la selección argentina invadieron las redes y así nació la duda: ¿Está bien comer carne, era mucha cantidad?

Era habitual que, tras cada partido ganado en el Mundial 2026, la Scaloneta se reunía alrededor del fuego. Los videos no tardaban en hacerse virales. Scaloni cataba los cortes, el Dibu Martínez y su "es todo light" y hasta el Chiqui Tapia conduciendo la parrilla . Los especialistas dicen que comer carne grasa antes del alto rendimiento, pero en Argentina la regla se flexibiliza.

"Mañana todos a control", apuntó el nutricionista de la selección argentina, Luciano Spena en uno de los videos, que cierra con la risa de los comensales. Aunque cada uno lleva su libro y sus métodos, el exceso de carnes grasas no es recomendable en la previa de eventos deportivos.

Pero en Argentina la regla se corre inevitablemente. Es que el asado es un plato por excelencia en la mesa de los argentinos y la selección argentina, que contagió a todo un país, no podía tener otra costumbre.

A través de Instagram, el Chiqui Tapia mostraba la unión del grupo con kilos y kilos de carne desplegados sobre la parrilla . El Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone son algunos de los jugadores que siempre estaban cerca de las brasas. Con tantos partidos seguidos y un importante despliegue físico, nacieron las dudas: ¿Está bien comer carne en medio de una competencia como el Mundial? ¿En qué cantidades?

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"Los libros dicen que no, pero cómo evitás el gusto por la carne", contó el preparador físico rosarino, Jorge "Flecha" Castañeira, actualmente trabajando en el cuerpo técnico de Norberto "Ñol" Solano en la selección de Pakistán. Con el asado en marcha, el preparador físico aclaró: "Si comen carne que sea 48 horas ante de jugar, que no coman mucho postre, no tomen alcohol ni gaseosa".

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Para explicarlo, Castañeira contó en radio La Red Rosario que fue parte del equipo de trabajo de José Omar "Pato" Pastorizza en su paso por la selección de Venezuela y aseguró: "No le podíamos sacar el picante a los venezolanos".

En esta misma línea señaló que tuvo colegas que fueron echados de clubes y selecciones "porque le querían sacar platos típicos de su país a los jugadores".

Debido a su experiencia, que cuenta con varios pasos por Newell's, Castañeira remarcó que "un pedazo de carne suaviza al grupo y no te pones en vigilante".

"Cuando tenes un organismo sano, joven y entrenado, comes un tornillo y lo absorbe", explicó coloquialmente Castañeira y agregó: "La carne atenta contra el rendimiento físico, pero una cosa es el deporte individual y otra el colectivo porque en el colectivo tenés la posibilidad de que te auxilien".

El rendimiento físico de la selección en la final

La selección argentina disputó la segunda final del mundo consecutiva. La derrota fue dura para un plantel acostumbrado a ganar, sin embargo, la superioridad de España y los inconvenientes físicos no dieron lugares a reproches. "Al jugador no le gusta buscar excusas y más a un campeón del mundo", analizó Castañeira.

Para el preparador físico, Argentina "no llegó disminuido físicamente" aunque subrayó que España "tuvo ventaja por jugar la semifinal 24 horas antes".

"Fifa lo tendrá que rever. La semifinal tiene que ser el mismo día y que los dos tengan el mismo tiempo de recuperación", sostuvo Castañeira.

En su balance, Castañeira remarcó que "Argentina no corrió detrás de la pelota, sino que esperó siempre de frente". La postura de la selección y las atajadas del Dibu Martínez hizo que "no sea un papelón", dijo el preparador físico, ya que "España tiene personalidad, manejo de juego, autoridad y entiende el juego".

Por último, señaló que el entrenador Lionel Scaloni no logró la sincronización de los jugadores para la final, una de sus fortalezas en estos ocho años al frente del seleccionado. "Scaloni constituyó una sincronización psíquica casi a la perfección en los jugadores y el grupo nunca se le desbarrancó. Cuando hay sincronización hay respaldo en la cancha, pero no lo logró en la final", concluyó Castañeira.