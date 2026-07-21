El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Adrián Ravier desmintió la frase “país bananero” y dijo que fue una “mala interpretación” de su posteo en redes sociales

Messi había dedicado la performance mundialista a los que “no tienen trabajo, no llegan a fin de mes o la viven peleando”.

"El gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores”, afirmó Adirán Ravier.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , negó este martes haber calificado como "país bananero" a la Argentina y dijo que el gobierno de Javier Milei no cuestionó a los jugadores de la selección argentina de fútbol por la bandera de reclamo por la soberanía de las islas Malvinas .

"Nunca dije que la Argentina es un país bananero, fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado" , señaló en conferencia de prensa.

"Apoyo el camino de Milei para que la Argentina crezca y mejore su posición internacional, y pido que se lea mi mensaje completo para entender mi postura real ", explicó el portavoz del presidente sobre el posteo que había realizado el fin de semana pasado.

En otro tramo, Ravier destacó otra vez el trabajo del canciller argentino, Pablo Quirno , sobre la cuestión Malvinas y aclaró: "La visibilización que obtuvo el tema en el entorno del mundial se ha incrementado muchísimo" .

"Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El gobierno de ninguna manera cuestiona los jugadores", agregó el funcionario.

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En esa línea, negó críticas al capitán del equipo, Lionel Messi, por declaraciones después del partido contra Inglaterra en las que afirmó que hay ciudadanos argentinos que no "llegan a fin de mes".

"Insisto con esta otra cosa de que «yo le cuestioné a Messi alguna cosa»: es falso", resaltó Ravier.