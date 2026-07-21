La Capital | Política | vocero

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Adrián Ravier desmintió la frase “país bananero” y dijo que fue una “mala interpretación” de su posteo en redes sociales

21 de julio 2026 · 14:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores”

Foto: Presidencia de la Nación.

"El gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores”, afirmó Adirán Ravier.
Messi había dedicado la performance mundialista a los que “no tienen trabajo

Foto: Archivo / La Capital.

Messi había dedicado la performance mundialista a los que “no tienen trabajo, no llegan a fin de mes o la viven peleando”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó este martes haber calificado como "país bananero" a la Argentina y dijo que el gobierno de Javier Milei no cuestionó a los jugadores de la selección argentina de fútbol por la bandera de reclamo por la soberanía de las islas Malvinas.

"Nunca dije que la Argentina es un país bananero, fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado", señaló en conferencia de prensa.

"Apoyo el camino de Milei para que la Argentina crezca y mejore su posición internacional, y pido que se lea mi mensaje completo para entender mi postura real", explicó el portavoz del presidente sobre el posteo que había realizado el fin de semana pasado.

La cuestión Malvinas

En otro tramo, Ravier destacó otra vez el trabajo del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la cuestión Malvinas y aclaró: "La visibilización que obtuvo el tema en el entorno del mundial se ha incrementado muchísimo".

"Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El gobierno de ninguna manera cuestiona los jugadores", agregó el funcionario.

>> Leer más: El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

En esa línea, negó críticas al capitán del equipo, Lionel Messi, por declaraciones después del partido contra Inglaterra en las que afirmó que hay ciudadanos argentinos que no "llegan a fin de mes".

"Insisto con esta otra cosa de que «yo le cuestioné a Messi alguna cosa»: es falso", resaltó Ravier.

Noticias relacionadas
La mesa política del gobierno de Javier Milei analizó los principales proyectos que el oficialismo impulsa en el Congreso. 

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo pos-Mundial

argentina perdio el juicio en eeuu por la expropiacion de aerolineas: debera pagar u$s 390 millones

Argentina perdió el juicio en EEUU por la expropiación de Aerolineas: deberá pagar u$s 390 millones

Javier Milei se refirió a la selección argentina en su arribo al país luego del subcampeonato del mundo

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina

Rutas de la región con fuerte congestión de camiones. La A012, un infierno en época de cosecha gruesa.

Tras una larga disputa, la Nación firma con Pullaro el traspaso de la ruta A012

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Lo último

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newells en el arranque del torneo Clausura

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo pos-Mundial

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo pos-Mundial

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Tras la reunión paritaria para acordar el incremento semestral, la provincia remarcó que en diciembre próximo ningún maestro de grado con 25 horas semanales recibirá menos de $ 1.517.481
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable
La Ciudad

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Ovación
El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional
Ovación

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

Policiales
Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

La Ciudad
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad
Policiales

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson
La Ciudad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos
Suple

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas
Policiales

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral
Información General

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Por qué recomiendan tomar mate en invierno
Información General

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista
Policiales

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno
Ovación

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país
Ovación

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser el mejor ejemplo para sus hijos
Zoom

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser "el mejor ejemplo" para sus hijos

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios
Economía

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social