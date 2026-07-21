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La pista de Micaela Albornoz en Córdoba: cómo sigue la búsqueda

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe se refirió a la evidencia reunida para hallar a la mujer desaparecida en Rosario hace casi un mes

21 de julio 2026 · 12:25hs
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Micaela Albornoz desapareció el 24 de junio de 2026.

Foto: MPA.

Micaela Albornoz desapareció el 24 de junio de 2026.

La búsqueda de Micaela Albornoz se desplazó fuera de Rosario después de varias semanas de reclamos de su familia. "Hoy, todo el ojo está puesto en la ciudad de Córdoba", confirmó este martes el secretario de Gestión Insitucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini.

El funcionario confirmó que la mujer desaparecida hace casi un mes llegó a la Terminal de Ómnibus de La Docta. Así anunció que la Fiscalía Regional Segunda empezó a trabajar con sus pares de la provincia vecina para tratar de esclarecer la situación.

Según explicó el exintegrante del Ministerio de Seguridad Nacional, las autoridades santafesinas enviaron reportes a Córdoba la semana anterior. Entonces compartieron los primeros datos sobre la posible ubicación de Albornoz a partir del uso de su tarjeta de débito y dieron con nuevos indicios que fortalecieron la hipótesis sobre el viaje.

¿Dónde está Micaela Albornoz?

Angelini afirmó que los investigadores consiguieron distintas imágenes de la mujer de 32 años. La evidencia determina que estuvo en la terminal de la capital provincial y también en otros puntos de la ciudad.

"Nosotros estamos expectantes ante cualquier tipo de medida", subrayó el secretario santafesino. Mientras tanto, el fiscal Damián Cimino se comunicó con sus pares cordobeses con el fin de encontrar a Micaela.

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Hasta el momento, la hipótesis principal en torno a la investigación se refiere a un viaje en colectivo. Mediante el análisis de videos, las autoridades establecieron que la mujer desaparecida fue a la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. En base a esta pista, les pidieron a las empresas que rastreen pasajes a nombre de ella con el fin de reconstruir el camino.

Por otro lado, la búsqueda avanzó en base al registro de movimientos bancarios que también apuntan hacia Córdoba. La tarjeta de débito de Albornoz fue utilizada en dicha ciudad para sacar dinero en efectivo de un cajero automático.

¿Cómo colaborar con la búsqueda de Micaela Albornoz?

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) recomienda comunicarse telefónicamente a través del 911 o contactar a la Fiscalía Regional 2 en redes sociales para aportar datos que permitan cerrar la búsqueda. La rosarina fue vista por última vez el miércoles 24 de junio a las 9.30 de la mañana, cuando se fue de su casa en Becquer al 500 bis. Allí vive con dos hermanos y su hija de 2 años.

Fuentes oficiales precisaron que Micaela Albornoz mide 1,80 m, tiene tez trigueña, cabello castaño con rulos y ojos marrones. El día de la desaparición vestía una campera negra con escrituras en colores amarillo, fucsia y azul, y un pantalón de jean y zapatillas de lona negras.

Entre las particularidades del caso, las autoridades remarcaron que la mujer se encuentra bajo tratamiento con psicofármacos. Sus familiares temen que se encuentre en una situación de extrema vulnerabilidad. Antes del viaje a Córdoba, recibieron dos avisos sobre el hallazgo de ropa en las calles de Rosario. El primero surgió el 30 de junio en el parque de la Independencia. El otro llegó tres días después, cuando encontrarno otras prendas en avenida Presidente Perón y Crespo. Desde entonces, la búsqueda continúa y se abrió un nuevo capítulo en La Docta.

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