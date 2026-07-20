Uno por uno: quiénes son los jugadores de la selección que volvieron al país tras la derrota en la final

El avión aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 18.30. Messi llega mañana a Rosario

El vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizó a las 18.30 en ezeiza, donde pese a la lluvia, cientos de hinchas se acercaron a las inmediaciones de la terminal para recibir al subcampeón del mundo .

Según se pudo ver, en total son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso. Algunos de ellos bajaron del avión con sus hijos.

A ellos se sumaron los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

Messi y el resto del plantel

En tanto que Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa, y Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron a Miami, desde donde el capital del seleccionado vendrá mañana al país, directamente a Rosario, para pasar tiempo con toda su familia.