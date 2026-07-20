Caravana y micro descapotable: cómo fue el emotivo recibimiento a la selección argentina en Ezeiza

El plantel argentino regresó al país tras la final del Mundial y miles de hinchas acompañaron la llegada. Hubo homenaje de la Banda de los Granaderos

La selección argentina regresó este lunes al país luego de su participación en el Mundial y vivió un recibimiento cargado de emoción por parte de los hinchas, que se acercaron a Ezeiza para agradecerle al equipo el esfuerzo realizado durante el torneo.

La delegación aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 18.30, donde fue recibida por la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción “Muchachos”, convertida en un himno para los fanáticos de la albiceleste.

Pese al sabor amargo por la derrota en la final, una multitud se acercó para saludar a los jugadores y al cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni .

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¡La Selección Argentina ya está en casa!



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Caravana de la selección

Los aplausos, las banderas y los cánticos acompañaron el paso del plantel desde el aeropuerto, en una muestra de apoyo y reconocimiento por la campaña realizada en el Mundial.

Tras dejar el aeropuerto, la delegación continuó el recorrido en un micro descapotable, desde donde los futbolistas saludaron a los miles de simpatizantes que se ubicaron a lo largo del trayecto.

La caravana permitió que los hinchas pudieran despedir y homenajear a un plantel que volvió a colocar a la Argentina entre las mejores selecciones del mundo.

El destino final del equipo fue el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza, donde los jugadores fueron recibidos por sus familiares y personas cercanas en un clima mucho más íntimo.

El reencuentro con sus seres queridos marcó el cierre de una extensa concentración que comenzó semanas atrás con el inicio del Mundial.

Aunque no hubo festejos como los de un título, la bienvenida dejó en claro el cariño de los argentinos hacia la Selección. Miles de personas decidieron acercarse para agradecer el compromiso del plantel y acompañarlo en el regreso al país tras una nueva final mundialista.