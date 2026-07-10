Ybarlucea: Miles de personas celebraron el 9 de Julio en la 9ª Fiesta del Asado a la Estaca

La tradicional celebración de Ybarlucea reunió a 50 equipos de asadores, espectáculos, gastronomía y una multitud de visitantes de toda la región

Tras la degustación y el análisis de cada preparación, el tercer puesto fue para el Jardín Comunal Tractorcito Rojo; el segundo lugar quedó para Pablo Gómez; mientras que el máximo reconocimiento fue para el equipo conformado por Cornaglia-Lencinas, ganador de la novena edición del certamen.

Una multitud se dio cita el pasado jueves en Ybarlucea para participar de la 9ª edición del Concurso de Asado a la Estaca , una propuesta que volvió a convertir a la localidad en uno de los principales puntos de encuentro del sur santafesino para celebrar el Día de la Independencia .

Con una importante convocatoria regional, la jornada combinó tradición, gastronomía, música, emprendedores y actividades para toda la familia , ratificando el crecimiento sostenido de un evento que ya forma parte del calendario turístico y cultural de la provincia.

Organizada por la Comuna de Ybarlucea, la fiesta comenzó desde las primeras horas de la mañana con el encendido de los fuegos de los 50 equipos participantes , que volvieron a darle vida a una competencia donde la experiencia, la paciencia y la calidad del asado fueron los principales ingredientes.

Con el correr de la jornada el predio fue recibiendo a miles de visitantes provenientes de Rosario, Gran Rosario y distintas localidades de la región, que recorrieron el paseo de emprendedores, el patio gastronómico y los diferentes espacios preparados para disfrutar en familia.

El desfile de agrupaciones tradicionalistas volvió a ser uno de los momentos más representativos de la celebración, reafirmando el espíritu patriótico que caracteriza a esta propuesta nacida hace nueve años y que hoy se encuentra consolidada entre las fiestas populares más importantes del sur provincial.

Sobre el escenario principal se presentaron el Ballet Sembrando Raíces, el grupo de Adultos Mayores, Ariel Maure y su Banda, Ballet Judá, Ballet Esperanza Mi Patria, Germán Rosales y Achalay Folk, encargado del cierre musical de una jornada acompañada de principio a fin por el público.

Los mejores asadores

El tradicional concurso volvió a ser el gran atractivo de la jornada. El jurado, integrado por reconocidos referentes gastronómicos, entre ellos el chef rosarino Marcelo Megna, tuvo la responsabilidad de evaluar el trabajo de los 50 equipos.

Tras la degustación y el análisis de cada preparación, el tercer puesto fue para el Jardín Comunal Tractorcito Rojo; el segundo lugar quedó para Pablo Gómez; mientras que el máximo reconocimiento fue para el equipo conformado por Cornaglia-Lencinas, ganador de la novena edición del certamen.

El jefe comunal Jorge Masson destacó el crecimiento que experimentó la fiesta desde sus comienzos y el compromiso de toda la comunidad para sostener un evento que cada año suma visitantes.

“Nos llena de orgullo ver cómo esta fiesta se ha consolidado como un evento regional que cada año convoca a más visitantes. Es el resultado del esfuerzo de toda una comunidad que trabaja para mostrar lo mejor de Ybarlucea y mantener vivas nuestras tradiciones”, expresó.

Además, el estacionamiento medido volvió a tener un destino solidario. Lo recaudado será para el Club Social y Deportivo Ibarlucea y la Parroquia Santa Rita, dos instituciones que cumplen un papel central en la vida comunitaria de la localidad.

Trascender las fronteras

En los últimos años, Ybarlucea logró posicionarse como una de las comunas con mayor dinamismo de la región, impulsó obras, actividades culturales y eventos masivos que fortalecen su identidad y generan movimiento económico para comercios, emprendedores e instituciones.

En ese marco, la ya tradicional Fiesta del Asado a la Estaca representa mucho más que una competencia gastronómica. Declarada de interés por las cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe y de interés turístico provincial, se consolidó como una celebración que pone en valor las tradiciones argentinas, promueve el encuentro, el turismo de cercanía y proyecta a Ybarlucea como un punto de referencia para los grandes encuentros populares del calendario santafesino.