El goleador de Central Córdoba en la Copa Argentina habló sobre el polémico arbitraje de Echavarría

Central Córdoba fue la gran sorpresa de la actual edición de la Copa Argentina. El equipo rosarino llegó hasta la serie de octavos y quedó afuera en un final como mínimo polémico, pero de todos modos hizo historia: nunca un equipo de la Primera C había llegado tan lejos.

Aunque se mostraron orgullosos por la campaña, los jugadores de Central Córdoba no ocultaron su enojo con el árbitro del partido, Pablo Echavarría, quien dio nueve minutos de tiempo adicional cuando el partido estaba 1 a 1 y le dio la oportunidad a los mendocinos de ganar en la última jugada.

Tanto los futbolistas como los integrantes del cuerpo técnico consideran que no hay manera de justificar tanto tiempo de adición y creen que Echavarría los perjudicó.

Uno de los jugadores que habló después del partido y se refirió a la gran campaña de Central Córdoba fue Facundo Marín, autor de los tres goles del Charrúa en la Copa Argentina. Dijo que se siente orgulloso por haber llegado tan lejos y destacó: "Estuvimos a la altura en todos los partidos".

Leer más: El irónico gesto de reprobación de los jugadores de Central Córdoba al árbitro Pablo Echavarría

Sin embargo, el goleador del equipo de Tablada también habló de situaciones que van más allá del resultado del partido. Sostuvo que Central Córdoba jugó en desventaja respecto a Independiente Rivadavia ("Jugaron su partido anterior dos días antes, viajamos más") y cuestionó el arbitraje de Echavarría.

"Ni en el Mundial de Clubes dan nueve minutos de tiempo adicional", dijo categórico a propósito de la prolongación del partido hasta el minuto 54 del segundo tiempo, momento en el que finalmente los mendocinos se pusieron en ventaja.

"Me echó por la patada desde atrás"

Sobre su expulsión, Marín explicó: "Me echó porque fue una patada desde atrás. No me tiro a pegarle al rival pero lo engancho", dijo. Y añadió: "El árbitro estaba un poco en contra nuestro".

Más allá de la eliminación, expresó su alegría por haber sido el autor de los goles que llevaron a Central Córdoba hasta los octavos de final de la Copa Argentina. "Es lindo convertir", dijo, aunque enseguida añadió: "De todos modos, la idea era seguir soñando y escalando".

Leer más: Newell's cedió a un jugador y el pase se frenó por un problema cardíaco, pero todo indica que se destrabaría

Pese a la tristeza y la desazón, Marín puso el foco sobre el verdadero objetivo del equipo. "El lunes vamos a ir a Berazategui y queremos traernos los tres puntos", señaló. Y agregó, enfático: "Nuestro principal objetivo es sacar a Central Córdoba de la Primera C y vamos a ir por eso".